Los 200 nuevos colegios

Uno de los efectos de la peculiar manera de hacer política que se ha instalado en España desde hace no ya años sino décadas (banal, efímera, orientada al espectáculo), es que han conseguido que nadie se crea nada, que todo se ponga en cuestión, que los anuncios y las promesas suenen completamente vacíos, como las risas enlatadas de las series supuestamente cómicas. Cuando la Generalitat Valenciana ya era una administración quebrada, intervenida de facto por el Ministerio de Hacienda a través del Fondo de Liquidez Autonómico, el PP entonces en el poder aún se empeñaba en presentar planes y proyectos que todo el mundo sabía que no iban a llegar a ningún lado porque sencillamente no había un euro en las arcas públicas como para poder ejecutarlos. Hemos asistido a pomposos planes de infraestructuras dotados con miles de millones de los que al cabo de los años apenas se ha ejecutado una ínfima parte. Lo mismo cabría decir de los proyectos de reindustrialización, del impulso a las comarcas de interior, de las subvenciones a la innovación... Hace unos meses, el presidente Rajoy prometió un paquete de inversiones para Cataluña, dentro de su ofensiva contra la campaña del soberanismo por el famoso (y falaz) «Espanya ens roba». Ninguna de aquellas promesas se incorporó a los Presupuestos del Estado. ¿Qué credibilidad tiene entonces que Ximo Puig anuncie la construcción de 200 colegios y la reforma de otros 500 cuando hasta la fecha (más de la mitad de la legislatura) no ha sido capaz de cumplir los propósitos marcados para la Consellería de Educación en cuanto a centros escolares? En realidad, ninguna. Y menos aún cuando se reclama la colaboración de los ayuntamientos para la contratación y la certificación de las obras, como si todas las corporaciones locales fueran capaces de asumir semejante tarea, como si todas las plantillas municipales tuvieran, como la de Valencia, más de 5.000 funcionarios. En su discurso del Debate de Política General y entre otros anuncios y compromisos, Puig habló de esos 200 nuevos colegios como podría haberlo hecho de 600, o de 800. Titular de consumo rápido, de usar y tirar. Da igual, tampoco el PP está libre de pecado y utilizó hasta el abuso la técnica de promete que algo queda durante su larga etapa de gobierno. Dentro de dos años, Isabel Bonig podrá preguntarle a Puig dónde están esos 200 colegios, cuántos de ellos ha terminado o en cuántos al menos ha iniciado las obras. Y el socialista le dirá que mejor esté callada, a ver si le recuerda Ciegsa, el agujero de Ciegsa, los escándalos de Ciegsa... Así que... 200 colegios, ¿por qué no? O 400. O como en la famosa escena de los hermanos Marx, la del camarote de 'Una noche en la ópera', «y también dos huevos duros».