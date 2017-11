Un nuevo suicidio

Fue ayer cuando tomando una cerveza con un grupo de amigos puse sobre la mesa la posible temática de este artículo semanal. Por unanimidad quedó anulado todo lo que tuviera que ver con Grezzi, Ribó o el independentismo. ¿Entonces? Temas mundanos, del día a día, como el que acabábamos de vivir dentro de una jornada de emprendimiento que celebró la Universidad Católica de Valencia. Según las estadísticas, hoy mismo se producirá algo más de un suicidio en nuestra Comunitat. Este y otros temas de capital importancia pasan totalmente desapercibidos por nuestras vidas en favor de manifestaciones por la financiación, por el valencianismo, por la libertad de los 'Jordis', o por las desventuras del caricaturesco Puigdemont. Mientras nos meten futbol por vena, la gente muere y es muy posible que usted conozca alguna persona que esté en riesgo o lo haya hecho ya. Un porcentaje altísimo se ha autolesionado alguna vez, es decir, ha mostrado algún signo de peligro que quedará en el vacío porque no hay protocolo alguno que afronte este problema definitivamente. El suicida no se mata, sino que persigue acabar con el problema que realmente sufre. ¿Saben quién son carne de cañón? Jóvenes, sobre todo niñas de entre 12 y 16 años que no tienen dónde acudir. María, amiga y profesora de inglés me trasladaba su preocupación ante la actitud de desprecio y nulo respeto que en ocasiones muestran sus alumnos que oscilan entre los 18 y 21 años. Desconocen la autoridad y carecen de educación. A muchos padres se les han ido sus hijos de la mano, entre otras cosas por el desconocimiento del mundo digital que, sumado a la poca disciplina en la educación da como resultado una gran probabilidad de final poco deseable. ¿Ven? Hay cosas mucho más importantes por las que hablar y luchar, como la vida misma.