NUEVAS PROMESAS

De acuerdo con lo manifestado recientemente por los concejales de Urbanismo y Cultura Festiva parece ser que se quiere redefinir el populoso barrio en el que se enclava la Ciudad del Artista Fallero y convertirlo en un polígono cultural; proyecto que se pondrá a opinión pública para que tanto los vecinos como los propios artistas falleros manifiesten sus opiniones, e incluso presenten alegaciones y propuestas propias. La noticia de este proyecto es ilusionante, sobre todo para los artistas falleros. Sin embargo, me pregunto: ¿Esta vez va en serio? ¿Ya ha comenzado la campaña electoral? El tiempo lo dirá

La Ciudad del Artista Fallero ya no es lo que era. Los artistas están cansados de solicitar al Ayuntamiento mejoras en la zona y, sobre todo, que se regule la actividad en las naves de este polígono para que no se convierta en otra cosa que no sea el deseo de la Marquesa de Paterna del Campo, que cedió los terrenos para los artistas falleros. Parece ser que el novedoso proyecto municipal engloba casi todos los deseos de los artesanos; de lo contrario tendrán ocasión de manifestarse. Muy bien, ahora como dice uno de nuestros sabios refranes: El movimiento se demuestra andando.

Antaño pasearse por este enclave era contemplar en una sola visita, por ejemplo, los talleres donde se realizaban las fallas de la sección Especial, en las que artistas como Miguel Santaeulalia, Agustín Villanueva, Vicente Agulleiro, Manolo Martín, Julián Puche y hasta José Pascual 'Pepet' tenían su obrador en el que dar forma a sus proyectos. En la Ciudad del Artista Fallero quedan pocos testimonios de aquellos años. Notario de aquella época es mi admirado maestro Vicente Luna, con su taller aún en la zona, regentado actualmente por sus hijas.

La fuga de artistas a otros polígonos de localidades cercanas es habitual. Unas veces porque la nave se queda pequeña para sus trabajos y en la mayoría de ocasiones por recortar el gasto, sobre todo después que tanto las comisiones como los artistas han ido viendo mermados sus ingresos.