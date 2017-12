El Diccionario de la RAE ha incluido nuevas palabras, es decir, les ha dado oficialidad, porque muchas de ellas ya existían en el lenguaje de la calle. Hay de todo, y son cerca de tres mil nuevas palabras. Me detengo en alguna de esas 'nuevas palabras' porque dan pie a más de un comentario.

Aporofobia: Fobia a las personas pobres o desfavorecidas; me produce tristeza que esta palabra haya sido incluida por la presencia de dicha fobia entre nosotros; he visto cruzar de acera a algunos para no encontrarse con un pobre o mirar hacia otro lado; ¿dónde está la solidaridad? Buenismo: Actitud de quien ante los conflictos rebaja su gravedad, cede con benevolencia o actúa con excesiva tolerancia; ¡así nos va en la política y en la solución de muchos problemas sociales!; yo añadiría: actitud de quien quiere estar siempre en la palestra. Chusmear: Hablar con indiscreción o malicia de alguien o de sus asuntos; muy frecuente en las redes sociales, en las tertulias del bar; mala praxis en las relaciones sociales. Postureo: Actitud artificiosa e impostada que se adopta por conveniencia o presunción; lo vemos cada día en muchas personas, y diría: dime de qué presumes y te diré de qué careces.

Y una palabra que no he visto en el enlace de la RAE pero que disputa el primer puesto en las palabras más significativas de este año: Turismofobia. Palabra que me produce desconcierto y malestar. ¿Fobia al turismo, a la presencia de turistas entre nosotros? De acuerdo en que hay que regular los pisos turísticos y alguna cosa más. Pero he comprobado que en algunos lugares de veraneo los lugareños despotrican de la presencia de turistas. ¿Han pensado que viven de ellos, que su economía depende de la presencia de turistas, también el empleo? No, les molesta el turista en sus playas y ciudades por creerse dueños y señores del terreno. Quizás piensan como el clásico «ande yo caliente y ríase la gente», y tal despropósito se paga con pobreza, con más paro, con mayor exclusión social. Por favor, ¡solidaridad con todos los que viven del turismo!