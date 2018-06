Nueva mano Se va a jugar el mismo juego de siempre para consumo de otra generación; y Valencia no consigue ser problema FRANCISCO PÉREZ PUCHE Martes, 5 junio 2018, 10:33

El secreto de Don Tancredo consistía en no moverse, arriba de su pedestal en medio de la plaza; hasta que un día salió un toro diferente que se empeñó en ir contra la costumbre. El plebiscito moral contra la corrupción se ha aliado con un plebiscito político contra Mariano Rajoy y España está empezando a vivir una nueva etapa, la tercera del socialismo, en un tiempo en que los idearios del pasado han caducado y lo que interesa, sobre todo, es vestir un estilo fresco, llegar al poder como sea y luego elegir un modelo de continuidad.

¿La coalición que ha puesto a Pedro Sánchez en la Moncloa va a acabar con el formarto de la Constitución de 1978? Pues seguramente sí. Lo intentará al menos, e incluso puede que acabe por redondear lo que ya se ha ido implantando en el día a día desde hace años. Es impensable que la España de los setenta sobreviva intacta tanto tiempo, cuarenta años nada menos, tantos como la dictadura misma de Franco. El escrutinio de aquel venerable referéndum se hizo en pizarrones con tiza: la política de las camisetas, de la persona-anuncio, de la simplicidad superficial y la adaptación a las encuestas ha ido invadiendo espacios y el Kennedy televisivo de los sesenta ha sido suplantado por el Trump tuitero del presente. No es la política la que cambia; es la sociedad la que es otra distinta cada seis meses, y deja en la estacada los usos, las reglas, la moral de la política. Si los partidos están agusanados por la corrupción es porque hay empresarios que han practicado el juego: es la sociedad la que cría y anida corrupción.

Mientras tanto, como un alma en pena, acaba de regresar a primer plano el fantasma de Canterville, el viejo demonio familiar de los valencianos: ¿Se solventarán ahora nuestros problemas? ¿Hará gracia Madrid de nuestra desgracia? Los grandes cambios de escenografía hacen que los astros de Madrid y Valencia estén periódicamente en conjunción o en oposición; de modo que, de manera inopinada, no solo puede volver a haber actores de cierta notoriedad en el teatro político de Madrid sino que el signo de la demanda de la administración valenciana es otro: el modelo plañidera se puede cambiar por el modelo socio-amigo-aliado, advierte la prensa, en busca del incordio desde primera hora. ¿Qué? ¿Qué pasa ahora? Y el presidente ordena hacer una lista de agravios pendientes, porque son tantos que se olvidan...

No es fácil. Valencia, por más que discurre, no logra ser problema nacional; no sabe serlo, no lo consigue, no entra en la lista cerrada y exclusiva de los que lo son por naturaleza, por sí solos, por definición. Deberíamos llamarles nacionalistas, pero les llamamos impropiamente catalanes y vascos. Para entendernos. Porque estamos ante conceptos sólidos, figuras consagradas por la historia, piezas insustituibles de ese gran tablero de la política donde ha empezado a jugarse otra mano del mismo juego de siempre, para consumo de otra generación... Diviértanse.