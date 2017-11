Novillos y venados

Los independentistas catalanes deberían crear la CEPDHR (Comisión Especial Para Dejar de Hacer el Ridículo). Su causa lo agradecerá. Deben recibir consignas. No llorar como Rovira y Forcadell. No pedir la libertad como Junqueras para hacer campaña. Y, sobre todo, no pedir a los profesores que pasen por alto la nota de los parciales por haber perdido clases (los miembros de la Asamblea de Estudiantes de la Escuela Técnica Superior de Ingeniería Industrial de Barcelona han dirigido una carta al rector de la Politécnica de Cataluña y a los docentes). Hombre, que han estado «en primera línea de la batalla» contra el Estado español. Que no es por falta de ganas de estudiar sino por la agresión a los derechos como pueblo. En 'From Hell', Alan Moore escribe que la clase obrera no quiere la revolución, quiere dinero. La clase señorita se toma tan en serio la revolución que la quiere sin costes. Hemos pasado de los novillos a los venados.