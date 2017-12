NOVENTA Y NUEVE

La historia reciente del fútbol arroja innumerables ejemplos que nos conducen, sin equivocarnos, a la aseveración de que mezclar deporte y política acarrea siempre malas consecuencias. Tan cierto es que han sido muchos los clubes que han venido encontrando acomodo económico en las instituciones e incluso han mamado literalmente de la 'teta pública' como indiscutible que los políticos de turno se han cobrado el favor enseñando dientes a la hora de la fotografía triunfal. Un 'quid pro quo' perverso que, en definitiva, ha costado dinero del bolsillo al ciudadano pero que todos -y me incluyo- permitimos en época de vacas gordas entendiendo que podía tratarse de calderilla gastada en un bien común. Ni era calderilla, ni el bien era tan común. En cualquier caso, también cabe refrescar memorias y recordar que no fue la perseverancia de la clase política envuelta en un halo de decencia ni movimiento ciudadano alguno quien puso fin a tan envenenado matrimonio sino la escasez. Sólo cuando se vieron las arcas vacías y faltaban los recursos para atender a las necesidades más perentorias se puso pie en pared y... la prisa que en su día hubo para sonreír en la foto quedó corta comparada con la velocidad para abandonar cualquier connivencia político-deportiva, pero nunca se produjo la ruptura por un ataque de dignidad sino por tacticismo electoral puro y duro: había que huir de aquello que había dejado de estar bien visto por el pueblo. Dicha situación dejó un panorama, en lo concerniente a la relación entre instituciones y clubes, marcada por la 'postura' de superioridad moral de la izquierda emergente y el complejo culpable de la derecha saliente. De forma que se ha establecido un nuevo 'statu quo' en el que los recién llegados se permiten la licencia de dar doctrina, incluso a entidades privadas, desde su atalaya de pulcritud impostada y... los que fueron desalojados por las urnas son capaces de sumarse a cualquier bobada por los complejos heredados. Porque... lo que hizo la vicepresidenta Oltra reclamando que el derbi femenino de fútbol de la ciudad se disputase en Mestalla sin tener idea alguna de los motivos de tal decisión y sin consultar con el club anfitrión para enterarse de las mismas, fotografía con claridad ese nuevo orden definiendo a la perfección un oportunismo demagogo de manual. La declaración institucional de las Cortes forma parte de la misma partitura porque la oportunidad de alinearse con el demagogo en un asunto tan sensible como el de la igualdad -en política- siempre termina imperando sobre la verdad. La postura del Grupo Popular y, fundamentalmente, de la diputada impulsora de la declaración demuestra el acomplejamiento reinante en su seno. Lo que hicieron o... lo que no hicieron los 99 representantes del pueblo olvidándose el domingo del derbi igual que se olvidaron de promover el fútbol femenino hasta que invirtieron en él los clubes como el Valencia o el Levante fue, sencillamente, demostrar al ciudadano que el deporte femenino les importa un pito. Que, excitados por la proclama de Mónica Oltra, se subieron a un carro sin ruedas quedando los y las noventa y nueve, noventa y nueve veces retratados y retratadas.