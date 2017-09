NOTAS CINÉFILAS 'Con faldas y a lo loco' es elegida como la mejor comedia de la historia en una reciente encuesta realizada entre 253 críticos de 52 países RAFA MARÍ Lunes, 18 septiembre 2017, 09:39

Listas. El juego de las listas será algo infantil, pero a los cinéfilos nos entretiene mucho. No solo eso: los más 'sabuts' pensamos en nuestros momentos más tiránicos: «Dime qué película prefieres y te diré quién eres». ¿Una exageración? No siempre. Si conoces a alguien en un cóctel, le preguntas por su película favorita y te responde que 'La ciudad no es para mí', de Pedro Lazaga, te haces una composición mental distinta a si la respuesta hubiese sido 'El eclipse', de Antonioni.

BBC Culture. Recientemente se publicó el resultado de una encuesta realizada por la BBC Culture entre 253 críticos de 52 países para elegir las cien mejores comedias de la historia del cine. La ganadora fue la maravillosa 'Con faldas y a lo loco' (Billy Wilder, 1959), seguida de 'Teleféno rojo, volamos hacia Moscú' (Stanley Kubrick, 1964). En tercer lugar aparece 'Annie Hall' (Woody Allen, 1977), en cuarto 'Atrapado por el tiempo' (Harold Ramis, 1993) y en quinto 'Sopa de ganso' (Leo McCarey, 1933).

Discrepancias. Mis discrepancias: 'Annie Hall' nunca me ha parecido gran cosa, 'Teléfono rojo...' no acabo de verla como comedia, y 'Atrapado por el tiempo', simpática y ocurrente, se queda por debajo de sus posibilidades. Más discrepancias: me chirría ver a la genial 'Luces de la ciudad' (1931) en un discreto 21 puesto, uno por detrás de la mediocre 'Sillas de montar calientes' (Mel Brooks, 1974). Una cosa así, de tan mal gusto, no la perdonaría en un cóctel. Con tales diferencias de afinidades electivas no puede surgir una buena amistad. La única española en la lista de la BBC es la deliciosa 'Mujeres al borde de un ataque de nervios' (Pedro Almodóvar, 1984, en el puesto 50), además de dos títulos de Buñuel, uno rodado en Francia ('El discreto encanto de la burguesía', 1972, puesto 49) y otro en México ('El ángel exterminador', 1962, puesto 92).

'La vida de Brian'. En 2009, LAS PROVINCIAS hizo a sus lectores esa misma propuesta de elegir la mejor comedia del cine. Ganó 'La vida de Brian' (Terry Jones, 1980), con 1141 votos, seguida de 'El jovencito Frankenstein' (Mel Brooks, 1974, con 1125 puntos) y de 'Algo pasa con Mary' (Peter/Bobby Farrelly, 1998, con 1116 puntos). La española mejor situada fue 'Torrente, el brazo tonto de la ley' (Santiago Segura, 1998), en quinto lugar, con 978 puntos).

El cine en casa. Tengo mala conciencia de ir tan poco al cine. Muchos cinéfilos nos hemos refugiado en casa y vemos las películas en ediciones de DVD o Blu-ray (imágenes portentosas, por cierto). En realidad no debería tener mala conciencia. Por comparación, no. Hay millones de politílogos que en vez de estar en los sindicatos, en las reivindicaciones callejeras o asumiendo actividades sociales, hacen la revolución desde sus santos hogares, sentados ante el ordenador y con un cubata a mano. Esa degradación ideológica-vital tendría que analizarse más. Crea monstruos a porrillo.

Últimas experiencias. Les cuento telegráficamente mis últimas experiencias cinéfilas caseras. Estupenda 'Doña Clara' (Kleber Mendonça, 2016). 'Moonlight' (Barry Jenkins, 2016) me hizo llorar de emoción. Tras ver una de Godard ('Nueva ola', 1990) empecé a notar las señales de una incipiente bajada de moral, apagué la tele y me fui a la cama a leer a Voltaire.

Dani Gascó. Dani Gascó, sabio crítico y propietario de un videoclub de culto (en sus estantes hay centenares de joyas cinéfilas), inició el pasado jueves un proyecto con muy buena pinta en Idecrea (Centelles, 17), centro de Formación en diversas disciplinas: un curso de cine de ocho horas (dos horas semanales) para niños de 5 a 9 años. Actores, fotografía, secuencias... Dani les hablará de Keaton, Chaplin, Lewis...

Berlanga. «Los niños aguantaron como jabatos las dos horas. En libretitas apuntaban las palabras que les iba indicando: plano, contraplano, fallo de raccord... Les dije que el director valenciano más importante es Berlanga, y lo anotaban aplicadamente, les mostré un cameo de 'El verdugo' donde se ve a Azcona y creo que también a Muñoz Suay...", me cuenta Dani. Ay, quien tuviera 5 o 6 años para poder asistir a estos cursos con ojos vírgenes».