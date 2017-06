Prepárense para teñirse el pelo de rubio platino, para rescatar las mochilas de plástico y las camisetas con estampados imposibles, y para recuperar cualquier objeto relacionado con los Looney Toons. No se asusten si en su radio suena un tema de Jon Secada o el 'Sopa de Caracol' de Banda Blanca. No sería extraño si se reestrena un 'remake' de 'Titanic', de 'Eduardo Manostijeras' o de 'Braveheart'. Todo esto es posible que suceda porque, oficialmente, han vuelto los 90. Sí, amigos, hemos retrocedido tres décadas.

Al menos, es la sensación que uno tenía el pasado fin de semana cuando veía la tele. En varios momentos pensé en reajustar el aparato por si se había quedado bloqueado o sufrido una especie de regresión. Que todo puede pasar. Las primeras pruebas de este retorno noventero aparecieron en pantalla el viernes por la noche en Antena 3 cuando asistimos a la resurrección de 'Humor Amarillo', pero sin chinos y con montón de bomberos dispuestos a darse tortazos. Le faltó humor, eso sí, y le sobraron gritos, los de Arturo Valls y Manolo Lama, que más que animar al espectador lo estresaban. Y también estaba Pilar Rubio, haciendo de Pilar Rubio. La cadena de Planeta estrenó la versión patria de 'Ninja Warrior', un espectáculo de pruebas de resistencia que acabó resultando repetitivo y monótono.

El espacio original en el que está basado se emite desde hace ocho años con gran éxito en Estados Unidos y destaca por el ritmo trepidante con el que se narra (no es necesario gritar para conseguir ritmo, alguien debería recordárselo a los presentadores de este concurso) y por el alto nivel de la competición. En ambos aspectos, la adaptación nacional flaqueó y no estuvo a la altura de las expectativas. Puestos a regresar a los 90, mejor sería traer de vuelta a Ramontxu y su 'Grand Prix' y no tratar de imitar modelos que claramente no se nos dan bien. Dicho esto, estamos preparados ya para que retornen otros formatos como 'Contacto con tacto', 'El gran juego de la oca', 'Pero, ¿esto qué es?', 'Su media naranja', 'Hablemos de sexo' y 'No te rías que es peor'. ¡Vivan los 90!