Un día de niebla

Los modos de actuar de los acusados en casos de corruptelas, manejos y otras desvergüenzas me parecerían apasionantes si no fueran un insulto a todos los ciudadanos. Quemar papeles en día de niebla. Hay que tener controlados hasta los factores atmosféricos para que unos hilillos de humo no desbaraten el chiringuito. No deja de asombrarme la capacidad de estos personajes para pensar en todo. A mí no se me hubiera ocurrido nunca. Seguramente por eso ellos pretenden enriquecerse con esto y yo solo sitúo la supervivencia honrada, declarada y pública, en mi horizonte laboral. Además de no tener estómago ni indecencia suficiente, no tendría cabeza para estar en todo. Es como mentir. Una no sirve para eso. Para ser eficaz se necesita sangre fría, desfachatez y mucha memoria. Pero, sobre todo, esfuerzo, y los que somos de natural perezosos preferimos la verdad que es mucho menos cansada que la mentira.

Lo mejor es que la revelación de Marjaliza respecto a la advertencia de Granados de quemarlo todo para que no pillaran ningún papel indica que sus energías no solo se ponían presuntamente en el saqueo de los dineros públicos y de las mordidas privadas sino en cómo ocultarlo. Y eso puede gastar y desgastar más que la luz en el despacho de Morera. ¿En algún momento los cargos públicos implicados tuvieron tiempo de trabajar por el bien común? Es una pregunta ingenua, lo sé. No tenían interés, ¡como para tener, además, tiempo!

Me imagino a ese personaje buscando en Internet, con su secretaria, una semana de niebla en las previsiones meteorológicas. ¿Cuánto dedica alguien a encontrar la semana perfecta para quemar papeles sin que se sepa? Y la pregunta más importante, ¿por qué, si tienen el cuidado de quemarlo todo cuando la niebla engulla los rastros, se dedican a anotar en un cuaderno los datos de entradas y salidas en B de las comisiones ilegales?

Este tipo de detalles que nos 'regalan' los investigadores de los casos de corrupción son descorazonadores de tan simples y un tanto cutres. Es muy poco glamuroso estafar, robar o enriquecerse a costa de los demás. El cine ha envuelto en cierta lírica al ladrón de guante blanco, al visitador de los bancos ocultos de Suiza y al protagonista de novelas de grandes sagas al servicio del crimen. Brando tenía una estampa que para sí quisieran muchos. Sin embargo, la realidad dista demasiado de los relatos de Mario Puzo. De Puzo a Púnica hay una sima atlántica imposible de superar. En la vida cotidiana la cosa se reduce a quemar los papeles en un día nublado, como si el humo no oliera a chamusquina y la niebla ocultara los modos de actuar vergonzosos de algunos. Las grandes historias de mafias y familias entregadas al mal son grandiosas por cómo se cuentan, no por lo que narran. En el relato de la corrupción ni siquiera la manera de describir lo sucedido tiene grandeza. Es todo de un nivel ínfimo, no solo moral sino también poético.