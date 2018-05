EL NEGRO ADELGAZA Me pregunto si la decisión de Oltra de vestir de negro para solidarizarse con los trabajadores de RTVE se hará extensible a los de TV3 MARÍA JOSÉ POU Sábado, 5 mayo 2018, 09:20

El negro sienta bien. Sienta bien a los que intentamos disimular los michelines y, también, a quienes pretenden evidenciar prácticas inadmisibles en la televisión pública. Para eso se visten de negro las periodistas de RTVE en los últimos días. Para mostrar su rechazo al servicio del Ente al poder. Como cualquier medio público. Y a cualquier poder. A otros casos de nuestro entorno me remito.

Me pregunto si la decisión de Mónica Oltra de vestir de negro ayer en la rueda de prensa del Consell para solidarizarse con los trabajadores de RTVE se hará extensible a los de TV3 y, quién sabe, si también a los de la nueva Canal 9 dentro de un año. Lo digo porque no me imagino a la televisión «del procés» muy dispuesta a emitir las opiniones de los valencianos contrarios a la inclusión de su tierra en la Corona catalano-aragonesa (sic). Poco importa que lleguemos a acuerdos para emitir aquí lo de allí y allí lo de aquí. Lo primero sucederá. Lo segundo, habrá que ver. Quizás para entonces habrá que recordárselo a estas autoridades empeñadas en tomar todas las banderas menos la propia con tal de defender causas políticamente correctas que despierten a su electorado somnoliento. Los cañones en algunos despachos siempre apuntan hacia la Meseta.

Es cierto que hemos asistido a espectáculos nada edificantes en las televisiones públicas tomadas como arma del gobierno. Hemos visto hacer caso omiso a Gúrteles, ERE's o Púnicas o esconderlos entre noticias de folklore y de cine japonés de animación en los medios de comunidades gobernadas por el PP o por el PSOE. Pero también vemos continuamente cómo los medios catalanes, y no solo los públicos, tienden a ignorar a una parte de la ciudadanía catalana que no comparte los postulados de la deriva independentista. O, lo que es peor, minimizan una realidad valenciana que los grupos del Botànic insisten en negar: que Valencia no es mayoritariamente favorable a su unión con Cataluña ni siquiera en lo cultural. No es un fantasma futuro, es una constatación continua y presente. Sin embargo, no veo que el Consell se vista de negro para reclamar que cesen las referencias a fiestas, costumbres o autores valencianos presentados como catalanes en la televisión pública de esa Comunidad. Son otros los que tienen que levantarse, vestidos con la senyera, a decir que Valencia tiene entidad propia, a defender lo nuestro y a reclamar que se respete nuestra identidad como pueblo. Esa manipulación constante a la que asistimos para hacernos creer que no somos nada sin Cataluña, por muchos lazos históricos y culturales que tengamos, no es denunciada por quienes nos gobiernan. Lo suyo es mero cartel electoral. Aunque el negro sea un color que venda poco, según los expertos en marketing político. Dentro de un año veremos quién viste de negro para reclamar que los medios valencianos pagados con nuestros impuestos nos representen a todos. De verdad, a todos.