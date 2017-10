NEFASTOS EXTREMOS

El odio es una poderos droga que genera adicción. Así como el enamoramiento es «la felicidad al alcance de un caniche», que dijo Céline, y el amor un proceso químico y transitorio que nos nubla el entendimiento, el odio engancha durante años a ciertas personas. Resulta llamativo como, gracias a las redes sociales, hemos asistido a la irrupción de los 'odiadores', o sea los profesionales del odio.

En estos tiempos de cólera y odio sería deseable que al menos lo valencianos mantengamos la calma. Es difícil, en vista de la vecindad, optar por la mesura y abrazar la sensatez, pero debemos evitar el efecto contagio y las leches repartidas el lunes por la tarde pese a la diligencia de la policía (y menos mal que estaba la policía, tan denostada por el bando de los radicales de izquierda). No podemos admitir la violencia, nunca. A la extrema izquierda conviene no perseguirla porque ella sola se desintegra. Acumulan tanto odio y resentimiento que se aniquilan, más pronto que tarde, sin ayudas externas. Odian a todo aquel que pretenda progresar en la vida, al que tiene un coche decente, al que se busca el sustento sin dar la brasa, al que intenta actuar con nobleza, al que busca una educación libre para sus hijos y a todo aquel que no piense como ellos. Cuando han derramado litros de bilis y ponzoña contra el otro, se revuelven y la escupen contra esos compañeros suyos que no guardan escrupulosos las fronteras de su estricto y chalado pensamiento. La ultraderecha, cerril y energuménica, se encrespa porque también vive del odio y necesita arrear palos en el nombre de una patria que deshonran con su estulticia de matón tabernario. Menos odio y más inteligencia. Abracemos a las empresas que se domicilian en la Comunitat, demostrémosles que somos gente de paz y a lo mejor así se quedan para siempre.