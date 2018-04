La necedad es homicida

Al leer esta cita de Albert Camus en una entrevista hecha al actor José Sacristán, me vino como un rayo a la mente la imagen de aquel inolvidable, a nuestro pesar, presidente, José Luis Rodríguez Zapatero. Su recuerdo ha vuelto estos días a martirizarnos viendo los desastres que la crecida del Ebro ha provocado tras las insistentes lluvias de estos días pasados. Suya fue aquella fatídica frase: «Mientras yo sea presidente no habrá trasvase del Ebro», pronunciada en 2008, y así seguimos. Y esta otra: «la próxima legislatura lograremos el pleno empleo», pronunciada en 2011, y consiguió una cifra récord de paro. O también «estamos en la Champions League de la economía», y hundió a ésta en la miseria. O la que puede resultar más catastrófica de todas: «Apoyaré la reforma del Estatuto que apruebe el Parlamento catalán», y de aquellos polvos son estos lodos. «Si estamos callados pueden pensar que somos tontos, si hablamos se darán cuenta de que lo somos». Esta última sentencia no es, naturalmente, del señor Rodríguez Zapatero, pero no cabe la menor duda de que se la debería haber aplicado hace muchos años.