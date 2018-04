Nazismo en las aulas

Los profesores más cercanos a la política nazi llegaban a utilizar a alumnos cuyo padre o cuya madre fuese judía como ejemplo de 'bastardo' miembro de una raza biológicamente inferior, sacándolo de su pupitre y presentándolo al resto de la clase». 'La educación de la Alemania nazi' es el nombre del trabajo fin de grado (real, no de esos casi virtuales) de un alumno de Ciencias de la Educación de la Universidad de Sevilla, accesible en internet y en el que puede leerse este rotundo párrafo. Describe cómo actuaban los maestros en la asfixiante y malsana Alemania de Hitler. Pero al que siga al dedillo la actualidad (y el que no también, pues el tema ha ocupado portadas de periódico, magacines de radio y platós, con pregunta anunciada incluso de la Eurocamara) no le costará mucho sustituir elementos de la frase: 'la política nazi' por 'el procès' y 'judía' por 'guardia civil' para que el texto sea representativo (tristemente) de nuestros días. Como si los ideales goebbelianos siguieran vigentes ochenta años después, pero trasladados a los objetivos 'puigdemontianos'. En los pupitres catalanes hay nazismo puro. Y se aplica a niños, los seres más inocentes. «¿Estarás contento de lo que hizo tu padre ayer?», espetaron algunos de los fascistas con piel de maestro del instituto de Sant Andreu de la Barca a los niños a los que obligaron a levantar la mano por ser hijos de guardias civiles. Como los nazis marcaban a los judíos con la estrella de David. Algún agente ha contado cómo su hija llegó a casa, se encerró en la habitación, bajó la persiana y a oscuras rogó entre llantos irse de Cataluña. O como otro hijo de guardia civil ha suspendido 11 de 12 asignaturas tras el 1-O. Libertades arrinconadas y vidas en naufragio. Y el Estado a verlas venir, parapetado tras tres dígitos tan efectistas como inútiles.