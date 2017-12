Por Navidad, llevadme al dietista Se ha convertido en el nuevo confesor o el novísimo psicólogo. Actualmente, todo el mundo resuelve sus conflictos emocionales en esa clínica ESTEBAN GONZÁLEZ PONS Lunes, 11 diciembre 2017, 09:48

Indudablemente, he engordado. Se trata de un hecho verídico, medible en kilos por un periodista de datos. Lo comentan en los mercaditos navideños de Bruselas, eso, que me deslizo por una cuesta abajo imparable hacia la turgencia estructural. Algunos transeúntes, incluso, se atreven a insinuarlo, inflando sus carrillos o cediéndome más espacio del necesario cuando se cruzan conmigo. Gordi me llama ella en la cama y se parte, ya ves. La papada responde por mí. Me he derrumbado. Mi fuerza de voluntad, antaño hercúlea, se abandona a la molicie, traicionada por la mantequilla salada, el azúcar glas de los gofres y las patatas fritas de guarnición de los mejillones. Puedo apoyar el portátil en la loma de mi barriga cuando tumbado navego por internet o veo series, estoy cómodo al sentarme en la difícil silla de diseño de cualquier bar, apoyado sobre el flotador que llevo encima del culo y, además, se aprecia en las fotos, voy a trabajar con la americana abierta como Trump. Ni me abrocha el cuello de las camisas. Preciso un dietista.

Si yo tuviera un hermano mayor cocinero o un 'sensei' imaginario como tiene mi hermano pequeño, habría alguien para ponerme límites. Sin embargo, soy un desgraciado que ni siquiera tiene dietista. ¿Quién no tiene un dietista a estas alturas? Yo, solo yo, el Gordi. El dietista se ha convertido en el nuevo confesor o el novísimo psicólogo. Actualmente, todo el mundo resuelve sus conflictos emocionales en esa clínica, blanca como de vida después de la vida, de las judías verdes y el mero a la plancha. Tú comes chocolate, se lo cuentas al dietista y él te perdona. Si te arrepientes no debería engordar, ¿verdad? Carecer de dietista te sitúa en los márgenes de las conversaciones familiares, tal que, hace algunos años, no ser de Podemos, o, antes, no dominar la coreografía del Aserejé, o, mucho antes, no tener cursos de Basic, Cobol o Pascal.

¿Te estás divorciando?, vas al dietista, te manda tortillas de claras y te lanza al mercado de segunda mano. ¿Tu vida te aburre?, el pan de masa madre del dietista seguro que te pone duro el ánimo. Antaño se descubría a los maridos infieles con novia joven porque, repentinamente, se apuntaban a un gimnasio, ahora tienen dietista y, para más inri, cuentan que lo llevan con gusto, ¿no te fastidia?

El dietista es otro de esos médicos a los que se paga para no seguir sus consejos y continuar como antes, pero con la conciencia tranquila. A mi prima de Fuente la Higuera, por ejemplo, el dietista de la parroquia le recomienda que beba leche entera, almuerce sepia con mayonesa y cene albóndigas, porque, si no se sacia, tendrá hambre y acabará ingiriendo de más. Ah, y que no haga deporte para no abrir el apetito. Este tío es un genio, conoce bien a mi familia. Yo creía que para enflaquecer bastaba con la dieta del cucurucho. Qué antiguo eres, Gordi.