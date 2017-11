La Navidad ya está aquí? Esta era la pregunta que me hice ayer durante unas compras por un supermercado. A la muestra de turrones, panetones y todo tipo de pastillas de chocolate, que ahora están de oferta, se suman los frutos secos y dulces, unos de venta a granel y otros empaquetados ante la atónita mirada de los compradores que no cesaban de señalar: Esto ahora no toca, ¿verdad? A pesar de todo ello los compradores se agolpan en los anaqueles donde se muestran los golosos manjares.

Los días de navidad en su mes correspondiente se han perdido como han desaparecido también las estaciones del año por culpa del cabreo que tiene la climatología harta ya de soportar las agresiones de los humanos y que a pesar de las advertencias, algunas muy graves, no cesan. Aquello de distinguir entre primavera, verano, otoño e invierno es historia que algunos que peinamos canas hemos tenido la suerte de disfrutar. Ahora, ese cambio estacional casi ni existe.

Con todo ello queda más que demostrado que la navidad que tenía un marcado carácter religioso durante siglos ha cambiado en las últimas décadas pasando a convertirse en un reclamo de tipo comercial y consumista, por encima de reflexiones de tipo ecuménico. ¿Qué ocurre con todo ello? La aparición de una tensión entre lo profano y lo religioso, aunque cada uno es libre de pensar y obrar como quiera. Faltaría más.

En resumen, hemos convertido la Navidad en una celebración consumista de primer orden, una celebración que ni interpela ni cuestiona la conciencia; una celebración que adormece el espíritu con sus luces y champán; una fiesta que satisface a unos y consuela a otros.

Un fenómeno a destacar es que la proximidad a la navidad provoca la aparición de millares de personas solidarias que se plantean nuevos propósitos. ¿Qué pasa? ¿Qué somos buenos y comprensivos en navidad y durante el año pasamos olímpicamente del necesitado? Opino que no es de recibo. La cuestión es ser buena gente durante todo el año y algunos lo consiguen.