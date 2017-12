Aquí, en Valencia y Castellón, abundan los naranjos. Cuando llega la primavera, explota la flor del azahar, que huele a naranjo y a naranja, en plena comunión paritaria 'progresista'; la huerta, los adosados y los chalés adyacentes a los huertos se perfuman con el mismo azahar. Es un mágico y repetido fenómeno cósmico, como los vestidos de novia y las Fallas.

En efecto. Según una encuesta del Centro de Naranjos (CDN) y de la Internacional del Matrimonio (IM), al menos un 83'5% de españoles (y españolas) prefiere casarse, por lo civil o lo eclesiástico, cuando el perfume del azahar impregna la atmósfera terrícola.

Una novia debe exhalar un aroma reglamentariamente suave y embriagador, y por esto se casa en marzo, abril o mayo. Aunque si contrajera, o contrajese, nupcias en diciembre, la imaginación humana solventaría el desfase estacional.

La novia huele a azahar. Puede que no sea del todo cierto, a causa de las numerosas colonias de marca que suplantan a la Naturaleza y la naranja. En todo caso, la novia, por lo civil, lo eclesiástico o lo militar, es una metáfora de la naranja (preparada o no), de la susodicha flor y de la Primavera.

El novio, por el contrario, no huele a nada, salvo a novio, que ya es bastante desgracia, como muchas mujeres -antes novias- no ignoran. El joven novio actual, educado en un reality show de TV, cree que obtiene una licenciatura de por vida al transformarse en el zumo de otro cítrico, el limón. La quimera termina en divorcio. Su 'media naranja' no lo aguanta más.

¡Qué gran película 'La novia vestía de negro', de François Truffaut, con Jeanne Moreau en su sazón de belleza!

'Los naranjales como un oleaje aterciopelado', escribió el novelista Vicente Blasco Ibáñez. E Ibn-Jafaya, poeta hispano-árabe del siglo XI: «El jardín de la felicidad eterna no está sino en vuestra tierra». Explícita referencia a Valencia, sus huertos de naranjos y novias azarosas en general.

La novia, entera o media (la media naranja no ha perdido vigencia, a falta de naranjas enteras), está hoy tan preparada como antaño. ¿Qué es una naranja? ¿Qué es una novia? ¿Qué es una naranja preparada? ¿Una novia con azúcar en la pasión? ¿Una novia jugosa? ¿Una novia con piel de parafina? ¿Una novia con zumo en los labios y en los poros? ¿Una naranja de Carcagente, 'envuelta en el cinturón de sus frondosos huertos' (Blasco Ibáñez)?

Por lo que sabemos desde una perspectiva culinaria y cítrica, la naranja preparada es aquella que se preparaba en ciertos restaurantes para satisfacer a sus clientes, que a veces eran novias y esposas del azahar (y del azar) o naranjas más o menos en flor, acompañadas por varones mohosos.

La naranja preparada podría llamarse naranja pelada, pero el asunto es más complejo. No bastaba con que el maître pelara la naranja ante el comensal, no. El gran virtuosismo de los profesionales españoles de la época de 'Vente a Alemania, Pepe', consistía en sujetar una naranja con el tenedor y, valiéndose de un afilado cuchillo, quitarle la piel sin interrupciones, de principio a fin, con ambos brazos en el aire.

Después, y luego de haberla rasurado, se servía al natural o preparada. Al menos aquí, en Valencia, la preparación consistía en irrigarla con Cointreau u otras bebidas licorosas. La piel se dejaba en un plato. Algunos clientes la cogían para llevarla a sus domicilios. Con ella aromatizaban los armarios de la ropa, y ellas, el inodoro vestido de novia. De este modo, siempre era primavera en sus hogares.

Nevaba en el exterior, pero al abrir el armario, el perfume del azahar de Valencia, de las pieles de las naranjas ya un poco oxidadas, y de los rozados vestidos de azahar de las últimas novias (añada 2013-2017), no hacían añorar totalmente los productos antipolillas.

Conocemos a varios de aquellos peladores de naranjas; uno, Julio Pobo, que trabajó en la hostelería suiza, guarda en su casa decenas de metros de pieles de naranja. Empalmadas, darían la vuelta a la Región Valenciana. Esta artesana habilidad parece que ya no se valora; es más, a fecha de hoy, movería a la risa a muchos.

Ya nos avisó Stanley Kubrick del advenimiento de la naranja mecánica.