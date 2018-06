Nàpols i Valéncia

Baix el regnat d'Anfós el Magnànim (entre 1416 i 1458), la Corona d'Aragó i, dins d'ella, el Regne de Valéncia, alcançaren provablement el seu zenit en la seua condició de potència econòmica i cultural en la Mediterrànea occidental, en un sigle XV que els valencians considerem, ben justament, com el nostre Sigle d'Or per antonomàsia.

El Magnànim regnà com Anfós III de Valéncia, V d'Aragó, I de Mallorca, IV de Barcelona, II de Sardenya, I de Sicília i, des de 1442, també Anfós I de Nàpols. Una Corona mediterrànea a on cada territori conservava el seu autogovern privatiu, constituint la persona del monarca el ciment aglutinador de terres diverses en llengües i costums, pero unides per forts lligams marítims, comercials i culturals.

De fet el rei Anfós, una volta conquistat el regne de Nàpols, establí allí la seua cort, en la fortalea de Castell Nou, i ya no tornaria als seus dominis peninsulars. El Magnànim ha segut definit com un príncip del Renaiximent: gràcies al seu mecenage cultural i lliterari, Nàpols se convertí en la porta d'entrada de la cultura renaixentista en tota la Corona d'Aragó, fent que Valéncia conectara, de manera directa, en els més importants focs culturals de l'Europa del moment.

Les vicissituts històriques provocarien que, especialment a partir del sigle XVIII, territoris que compartiren durant sigles uns mateixos referents culturals i polítics acabaren per distanciar-se, englobant-se en realitats diferents. Per això còbra especial interés la visita que Massimiliano Verde, president de l'Acadèmia Napolitana per la Llengua i la Cultura de Nàpols, va fer a Valéncia fa escassos dies, convidat per l'Institut d'Estudis Valencians, en la finalitat d'impartir unes conferències sobre la relació entre les llengües napolitana i valenciana. En l'encontre que en ell mantinguérem diversos representants del INEV, la RACV i Lo Rat Penat, se nos traslladà una realitat, la de la llengua napolitana, tan desconeguda per als valencians com pròxima des del punt de vista històric i també sociollingüístic. El napolità, en una forta personalitat pròpia pero considerat injustament per molts com un dialecte de l'italià estàndart, és una llengua en plena vitalitat, parlada per vora 11 millons de persones; encara que en una falta absoluta de reconeiximent oficial i, lo que és pijor, en una marca social negativa, diglòssica, en quant al seu us, que es pretén que siga propi únicament d'àmbits informals, populars i de classe baixa.

Sorprén per això quan u s'entera que una de les melodies més populars a nivell mundial, 'O sole mio', no està escrita en italià (en el que es diria «il mio sole») sino en napolità. Una realitat oculta que ara s'obri davant dels nostres ulls. Ixcà este primer retrobament servixca per a restablir unes històriques relacions entre vells amics que, per fi, se retroben passats molts anys des del seu últim encontre.