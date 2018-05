De Nagore Laffage a 'La Manada' Las leyes se escriben muchas veces con desprecio de los conocimientos de la criminología, tanto por lo que respecta al delincuente como a la víctima VICENTE GARRIDO Viernes, 4 mayo 2018, 11:21

La Manada. Seré conciso. Uno: no es una buena idea atacar a la Justicia como si ésta fuera cómplice de los problemas de la sociedad. El ministro Catalá puede decir lo que quiera, pero más le hubiera valido trabajar con antelación para que, si hay jueces con «problemas singulares», se vele para que esto no afecte a la labor judicial. Han sido ellos los que han limpiado (siguen haciéndolo) la podredumbre que los políticos han estado dejando en escaños y despachos. No se engañen: la única arma eficaz ha sido la expectativa de pasar un tiempo en la cárcel. Y es muy duro hacerlo mientras los representantes del pueblo hacen la vista gorda.

Dos: siempre habrá sentencias que no nos gusten o consideremos absurdas. Hace poco un hombre disparó al ladrón que, en compañía de un cómplice, estaba torturando a su mujer. El jurado lo condenó a pena de prisión; en contra del fiscal, determinó que el acusado podría haber hecho «alguna otra cosa» antes que tomar una decisión tan drástica. No escuché lamentos ni vi manifestaciones. Y, sin embargo, aquí tenemos a alguien que sale en defensa de una mujer que está siendo torturada. La diferencia: aquí no parece haber 'machismo' por en medio, luego no vale.

Tres: sí creo -como la mayoría- que hubo violación. Pero el error, a mi modo de ver, no está tanto en que el tribunal sea 'machista', sino en que el legislador (el político) metió la pata. No estoy de acuerdo con algunas opiniones que aseveran que no hay que tocar ese artículo del Código Penal porque «puede» interpretarse (en este caso) como apropiado para la condena por violación. El artículo es ambiguo. El legislador no conoce la criminología, que explica que existen situaciones opresivas que generan un estado de disociación en la víctima: enfrentado ante lo inevitable (porque no hay defensa ni huida posible), la víctima se 'desconecta' del presente, y por eso no grita, ni lucha, se limita a dejar hacer. Quizás la mayoría hubiera gritado o protestado («No me hagáis esto»), y entonces hubiera estado clara la violencia, pero su ausencia no la excluye (el tribunal sí apreció esa disociación, pero se sintió vinculado por la jurisprudencia).

Las leyes se escriben muchas veces con desprecio de los conocimientos de la criminología, tanto por lo que respecta al delincuente como a la víctima. El Derecho Penal es una herramienta gruesa para hacer justicia, pero no hay sistema mejor en un Estado de Derecho. Fue de nuevo el jurado el que, también en Pamplona y en los sanfermines, hace varios años, consideró que el acusado de matar a Nagore Laffage no la había asesinado, porque no «había querido» matarla después de darle una paliza colosal, asfixiarla e intentar descuartizarla. Ahora muchos de los políticos que se oponían a la prisión permanente revisable quieren que La manada se pudra en la cárcel. Todo es más complejo de lo que parece.