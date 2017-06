Tu música no es mi música Lo de respetar el espacio propio, incluso el acústico, ya no se lleva. ¿En qué momento pensaron que lo que escuchan me pueda interesar? PABLO SALAZAR Domingo, 11 junio 2017, 11:38

No tengo ni idea de quién fue el primero ni desde cuándo se implantó la costumbre pero el caso es que hubo un día en que alguien en algún lugar tuvo la brillante idea de poner una música de fondo, melódica, suave, tranquila, como forma de ayudar a relajar a las personas que esperaban para entrar en la consulta del médico. El invento funcionó y hasta dio origen a un negocio. Y la verdad es que tenía su lógica, tú estás nervioso porque Alfredo -tu dentista, un fenómeno- tiene que hacerte una revisión, pero estás ahí sentado aguardando tu turno y escuchando una suite de Bach y cuando entras estás confiado, seguro de ti mismo, bromista incluso. Pero ¿saben lo que pasó? Pues qué va a pasar, lo de siempre, la medida, el tono (nunca mejor dicho), saber frenar a tiempo, conocer los límites. De la melodía intrascendente pero que no causa daño a nadie de Richard Clayderman para hacer más llevadero un momento tenso pasamos a que la música nos tenga que acompañar a todas horas, queramos o no, nos apetezca o nos repatee. Y así, sin comerlo ni beberlo nos encontramos un día (tampoco sé cuándo fue, ni ganas) en que entrábamos en una tienda a comprarnos unos pantalones y nos recibía no un piano o una guitarra suaves sino el típico chumba-chumba-chumba propio del garrulo maquineta que se ha comprado coche nuevo (igual de hortera que él, con muchos colores y alerones) y nos invita a todos los ciudadanos a escuchar su peculiar lista de éxitos. O se generalizó hasta convertirse en odioso aquello que antes era excepcional y que sobre todo en las películas románticas de los cincuenta y los sesenta quedaba tan bien, del acordeonista o el guitarrista que se llegaba hasta un restaurante para tocar ante las parejas de enamorados a cambio de unas monedas con las que sobrevivir. O los espectáculos deportivos, como los partidos del Valencia, sustituyeron el mítico anuncio de 'Pollos asados Casa Cesáreo' por una música atronadora que ha provocado miles de casos de sordera entre los hinchas del equipo blanquinegro. Pero el límite, el punto de no retorno, se ha alcanzado desde que algunos conductores de la EMT han incorporado a sus hábitos laborales el de ir cargados con un aparatito de música que se ponen en su habitáculo y con el que hacen extensiva su selección de canciones a los pasajeros. Y todo lo que está bien está bien, pero hasta aquí hemos llegado. Porque el pasado jueves, a las nueve de la mañana, el conductor del bus en el que subí llevaba puesta música pachanguera, 'La bomba', en serio, propia de fiesta veraniega en la 'urba' tras haber preparado todos juntos y en armonía una buena barbacoa previa al inicio del concurso de baile infantil. Así que con lo de «una mano en la cabeza, una mano en la cabeza, un movimiento sexy, un movimiento sexy» circulábamos por la calle de la Paz pensando yo en una iniciativa popular para regalar auriculares a los conductores.