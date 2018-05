Ha tenido que llegar el feminismo a las camisetas y a Hollywood para que algunas mujeres lo vean. ¿Cómo no iba una a ser feminista? Para no serlo tienes que ser Catalina la Grande o Margaret Thatcher. O Victoria de Inglaterra, que se oponía al voto femenino y consideraba a las que como ella eran líderes más como figuras excepcionales que como ejemplos. Ana Botín ha dicho que si le preguntan hace diez años no habría dicho que era feminista, pero que hoy sí. Muy bienvenida. Que su intención es que el 30% de los puestos directivos en el Santander sean para mujeres en 2025 (ahora son el 20%). El 27,4 % es el porcentaje mejorable de mujeres en los órganos centrales de la judicatura, según el Consejo General del Poder Judicial. Que una mujer que manda (o eso nos parece) sea partidaria de la discriminación positiva es también positivo. ¿Pero en qué mundo vivía antes? Yo quiero vivir allí donde no se considera que haya que ser feminista.