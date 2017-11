Mujeres acompañadas

Hace días, un titular de la web satírica 'El Mundo Today': 'Las mujeres reconocen que el feminismo por ahora sólo ha servido para pagar en los restaurantes'. También he leído, y esto es en serio, que en Arabia Saudí van a construir tres estadios con zonas a las que podrán acudir las mujeres siempre que vayan acompañadas de sus maridos. Y no olvidamos que las saudíes van a poder conducir. El secretario general de Catar 2022 (esa locura) dice que el Mundial cambiará la idea que se tiene de Oriente Medio. Aunque Arabia Saudí sea peor que Catar, mi idea es no pisar esa parte del mundo tan antipática para las mujeres (excluyo a Israel). El feminismo sirve para que haya igualdad de oportunidades, mismos sueldos, permisos por maternidad y guarderías donde dejar a los niños. El resto, como decía Doris Lessing, es bla bla bla. También sirve para pagar en los restaurantes y abrir tus propias puertas. Aquí. Allí es peor. Es poder ir al fútbol.