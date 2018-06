Mientras sus antiguos compañeros hacían cajas, Luis de Guindos tenía por delante ocho años en el Banco Central Europeo. Él hace caja. Román Escolano, el señor que lo sustituyó, ha durado 85 días como ministro secreto de Economía. La gente no sabe ni qué cara tiene. Dejó el Banco Europeo de Inversiones, donde también era vicepresidente, y un sueldo de 277.000 euros al año para ganar 73.650 en el Gobierno. Es el peor negocio que se me ocurre en la caída del PP. El servicio a España a veces sale caro. Y no será el peor caso de quienes tienen que hacer mudanza. Como el anuncio de una enfermedad, esto casi ha sido de un día para otro. Cuando hay elecciones o cambios en los ministerios, uno puede barruntar que lo van a echar. Pero la vida no es un bloc cuadriculado, como cantaría María Dolores Pradera, sino una golondrina en movimiento. Vale, una gaviota. Y Pedro Sánchez, princesa por sorpresa. Lo peor es para los desalojados por sorpresa.