EL DÍA DEL MOZO TRAPERO

Hoy, domingo 1 de octubre de 2017, es el 'Día de Trapero'. Hay un referéndum ilegal-separatista en Cataluña. Al parecer, esta región española podría intentar declararse independiente del resto de las demás regiones de la Nación (España). Los romanos le dieron el nombre de Hispania. Pero no lo conseguirán, y al final Puigdemont, el Mozo Mayor de los 'Mossos d'Esquadra -Trapero- y unos cuantos más acabarán en la letra pequeña y a pie de página de los libros de historia, más pronto que tarde.

Mucha gente le ha dicho a Oriol Junqueras (patético en su debate con Borrell: me dio pena) y los suyos, incluida la abadía de Montserrat y Pep Guardiola, futbolista que no recuperaba ni un balón, que la independencia ni es posible ni legal. La Constitución no lo permite. Ni tampoco la Unión Europea (de la que dejaría de ser miembro). También ha sentenciado Javier Solana, ex secretario general de la OTAN, que Cataluña tendría que abandonar esta alianza militar y política.

Por su parte, Javier Tebas, Presidente de la Liga Profesional (LPF) asegura que «si se rompe España, los equipos catalanes no podrían jugar la Liga». Y remacha: «A todos los efectos, serían considerados equipos de fútbol extra comunitarios». Este supuesto nos parece el más excitante de todos. Imaginamos ya varios partidos: FC Barcelona - UE. Llagostera; Espanyol UE - UE Rubí; FC Barcelona-UE Tàrrega, etc...

Se da la circunstancia que el Barça (un equipo repleto de mercenarios extranjeros: argentinos, brasileños, alemanes, uruguayos) es el líder mundial en ingresos gracias a que juega en la Liga Española. El club ingresó en la temporada 2016-2017, 708 millones de euros. Fuera de la UE y por consiguiente del euro, no tendría dinero ni para comprar pipas de girasol. Y el Real Madrid ganaría la Liga española e incluso la europea casi todos los años.

Señor Puigdemont: Hay que respetar las leyes y, sobre todo, la ley de leyes. Se llama la Constitución Española de 1978. Sólo los jóvenes (y 'jóvenas') del botellón pueden infringir las leyes y destruir la convivencia por pura mala educación e incivilidad.

Tampoco es de sentido común independizarse porque la 'escudella i carn d'olla' o la 'calçotada', timbres de gloria de los separatistas, sean una 'seña de identidad'. Hay cocidos buenísimos en otras españolas regiones, y he probado en el restaurante Apicius de Valencia una 'calçotada' mejor que la de Valls, pueblo fundamentalista.

Hay un asunto de la máxima gravedad en el que no ha reparado el 'Mayor Trapero' (tiene aspecto de atiborrarse con alubias y potajes cuarteleros): la 'Guide Michelin'. En Cataluña hay alrededor de 47 restaurantes con estrellas Michelin.

Si Cataluña se quedara en un limbo jurídico, en un ente solitario no adscrito al euro ni a la Unión Europea, la Michelin no podría visitar y puntuar los restaurantes de un 'país' inexistente jurídicamente. Ni publicar el precio de los restaurantes porque Cataluña ya no tendría euros sino 'puigdemones', su moneda 'nacional', sin el menor valor en el mercado internacional.

Un poco de historia. Cuando en 1934, en plena II República, se produjo otra insurrección de la Generalitat el 6 de octubre (el 'president' Lluís Companys declaró unilateralmente el 'Estat Català'), el Gobierno central republicano proclamó 'el estado de guerra' y envió al general Domingo Batet para sofocar la sedición (el propósito de Puigdemont y Oriol). El Ejército republicano tomó la Plaça de Sant Jaume (donde se ubicaba y ubica la Generalitat). Batet emplazó varios cañones que abrieron fuego contra el Palau. Companys y todos sus 'consellers' fueron detenidos. Posteriormente, el Tribunal de Garantías Constitucionales los condenó a 30 años de prisión por el delito de 'rebelión'. Al llegar el Frente Popular en 1936, fueron amnistiados. El general Batet fue fusilado en 1937 por no adherirse al golpe de Estado de Franco. Paradojas de la vida y la historia.

Es de desear que se imponga la cordura para que la historia no se repita y todo se limite a proclamar la superioridad racial de la 'escudella i carn d'olla' frente al 'feixista' cocido que elaboraba el abulense Pablo en Los Madriles de los años 60, 70 y 80.

Y por favor, Trapero, impida que utilicen a los niños, en los colegios, como escudos humanos a la manera de Mosul (Irak).