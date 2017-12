¿Hay motoristas de Compromís?

No debe quedar ni uno después de prohibir la marcha motera solidaria para llevar juguetes a Aspanion y a la Fundación Casa Ronald McDonald donde trabajan con niños que están luchando contra el cáncer, todo ello demérito de la concejalía de Movilidad (Compromís). Mantener la ideología por encima de todo justifica decisiones como la de suprimir el ángel de la Anunciación del Belén Monumental de Xàtiva «para reducir la religiosidad» según Pilar Gimeno, concejala responsable (Compromís). Hay que ser necio. Sin entender la necesidad de gobernar para todos, su objetivo sigue puesto en organizarnos la vida según sus criterios. Todo lo que no sea ir en bici o cortar el tráfico para la cabalgata de las reinas magas no entra en los planes de actuación. Volviendo al lío motero la versión oficial que da el concejal Grezzi es que fue decisión del técnico. Qué pronto aprenden, ya le hemos echado el muerto al técnico de turno. La versión no oficial pero real decía que era una paradoja que cientos de motos que contaminan con humo que provoca cáncer, fueran a llevar juguetes a los niños afectados por esta enfermedad. Y la versión verdadera de los hechos es que a Grezzi le interesan tan poco las motos que fue capaz de prohibir el evento para impedir su circulación, cuando realmente logró dos cosas: la primera fue cabrear y darle más publicidad consiguiendo mucha más afluencia y segundo asegurarse el no-voto de las 1.300 personas que asistieron, más un gran número de los que componen la familia motera en la Comunidad Valenciana. A los que somos moteros y católicos nos tiene ganado (sic). Finalmente el ángel de Xàtiva volvió a su sitio por orden del alcalde (PSPV) y las motos circularon gracias al informe favorable de la concejalía de Seguridad Ciudadana (PSOE). Cositas del tripartito.