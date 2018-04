Li diu el mort al degollat: ¿Quí t'ha fet eixe forat? Un refrà adequat per a denunciar la desvergonya dels qui governen la Generalitat, Diputació i Ajuntament de Valéncia que, ara en motiu dels presuposts, s'omplin la boca per a acusar al govern d'Espanya de la seua falta de recolzament al desenroll valencià, pero que actuen ací de forma sectària i discriminatòria.

Sr. Puig, president de la GV, ¿cóm s'atrevix vosté a dir «portazo» quan és vosté el número 1 en tancar les portes a entitats culturals valencianes que duen més de cent anys per l'història, la llengua i la cultura del poble valencià? Això si que és una discriminació i un maltracte. ¿No és això, Sr, Puig, una actuació desvergonyida i sectària? Sr. Ribó, alcalde de Valéncia, ¿cóm s'atrevix vosté a dir «presupuestos de la desvergüenza» quan discrimina i margina a entitats culturals que duen 140 anys treballant per Valéncia? No sé si el president del govern li posa 'palos en las ruedas', lo que sí és cert, és que vosté ad estes entitats culturals els posa taches per a afonar-les. ¿No és això una actuació desvergonyida i sectària?

Sr. Rodríguez, president de la Diputació, nos preguntem per qué està mut davant de la marginació a la que s'està sometent a Lo Rat Penat, negant-li el Teatre Principal per la celebració dels Jocs Florals, ¡a on se celebren des de 1879!, un certamen cultural que és un tesor del patrimoni dels valencians. Ni tampoc se pot entendre el seu silenci com a president de la corporació, quan una subvenció concedida per vosté atenent-se a les bases, és anulada per un subordinat seu.¿No és tot açò una actuació desvergonyida, sectària i una falta de respecte al poble valencià? Els valencians no volem ser més que ningú pero tampoc menys i exigim un tracte just, perque vostés han de governar per a tots, no a soles per als seus.