MORRO FINO

Si hay una frase recurrente en los últimos tiempos que me resulta inapropiada en el Universo Valencianista es la de: «Recordad de dónde venimos». Se ha utilizado hasta la saciedad para dar por buena cualquier mediocridad desde el recuerdo de un pasado peor aunque, no por repetida, ha calado en una gran parte del valencianismo. De haberlo hecho ahora estaríamos contando los puntos de la clasificación como el avaro Tío Gilito para ver cuántos faltan para asegurar la permanencia y la realidad es otra bien distinta: una gran parte del aficionado ve más que factible la clasificación para la Champions y muchos de ellos soñarán con el título de Liga si el domingo sucede en Mestalla lo que todos estamos deseando que suceda. Coincido con aquellos que piensan que el Valencia no puede estar mirando atrás y que el equipo de Mestalla debe afrontar una temporada planteándose metas ambiciosas y no lloriqueando por lo que pudo ser y no fue. Pero... aun siendo optimista y ya bastante mayor, me sigo sorprendiendo -desde el respeto más absoluto- por el exquisito paladar que se nos ha puesto últimamente a la hora de analizar el devenir del VCF. Ahora resulta que, después de dos años de absoluta miseria, tampoco parece suficiente estar en segunda posición, a cuatro puntos del líder y con seis sobre el Real Madrid. Se nos ha puesto un 'morro tan fino' que llevamos siempre la tirita preparada por si llega la herida. Entiendo que debemos analizar lo bueno y lo menos bueno del juego, por supuesto. Pero prefiero disfrutar el momento y confiar la mejoría a un entrenador que ha demostrado saber lo que tiene entre manos. Es verdad que el equipo de Quique fue superior al de Marcelino, fundamentalmente, en la primera mitad y los 'pericos' -es cierto- hicieron un gran trabajo hasta colapsar por momentos el fútbol valencianista, pero también es verdad que en este deporte mandan los goles y el Valencia sigue viviendo un idilio con la meta contraria como hace tiempo no se recuerda y le basta con media oportunidad para 'vacunar' al rival. Este Valencia está cociendo algo muy grande. Se respira en el ambiente... porque para saltar la banca en esta Liga con un presupuesto 5 ó 6 veces inferior a los grandes transatlánticos también hace falta tener la suerte de cara y el Valencia la tiene. Hasta los palos jugaron a favor de los nuestros en un momento en el que, hay que reconocerlo, el Espanyol nos estaba pasando literalmente por encima y el factor suerte, junto a una magnífica actuación de Neto, pudo ser determinante para aguantar el marcador hasta que llegó el zapatazo de Kondogbia. A muchos de los rivales se les caen jugadores importantes antes de medirse al Valencia y también en eso nos sonríe la fortuna pero para aprovecharla hay que trabajar bien como lo está haciendo Marcelino con los suyos porque -como decía aquel- la suerte siempre te pilla trabajando y el Valencia lo está haciendo. No hace falta diagnóstico alguno. Basta con mirar la clasificación.