MORERA, EN PLAN WU WEI

Llevo dos años largos viendo al presidente de Les Corts, Enric Morera, ejercer su labor y no le pillo el punto. No me avergüenza decirlo. Lo reconozco. Hay gente que se pasa la vida haciendo gazpachos, o paellas, y no logra el equilibrio entre el tomate y el pimiento, o en la cocción del grano. Me preocupa. Y no me refiero al gazpacho ni al arroz (a ese sí se lo tengo cogido), sino al prócer de Compromís. Creo que leyendo a Muñoz Molina he visto la luz. Es posible que Morera maniobre siguiendo los preceptos del 'Wu wei'. Y quizá no sea el único que lo hace o, más bien, no hace.

El 'Wu wei', elemento capital en el Lejano Oriente espiritual, consiste en hacer no haciendo, dejando fluir las situaciones sin forzar ni mijita. Ahí está Les Corts, con retrasos morrocotudos en las transcripciones de sesiones de sus comisiones; externalizando la gestión de nóminas desde hace más de un año; quedando en evidencia por parte de la Agencia Antifraude, que prescinde de su torpe ayuda; dejando para mañana, no, para pasado mañana cualquier decisión, incluso la de recolocar a los disidentes de Ciudadanos, que de tanto pasar de ellos Morera ha logrado engorilarlos de tal modo que la decisión de no permitirles interpelar al Consell ya está en el TSJCV y ya veremos si no acaba con alguien levantado tres metros del suelo. Bueno, pues todo esto, que siempre consideré ejemplos de diletancia, a lo mejor nace de un talante inspirado por el concepto taoísta que anima a dejar pasar una, dos y tres.

«Lo mejor es abstenerse de actuar si uno sabe que va a ser arrastrado por la vehemencia, la soberbia o la agresividad», explica Muñoz Molina, y al leerle pensé que, vaya, que quizá nuestra segunda autoridad autonómica ha estado dos años y medio de brazos cruzados mientras la Cámara se colapsa hasta la aparente desidia para no dejarse arrastrar por la crispación que muchas ocasiones pervierte la política. Es posible que también por ello en Compromís se hayan pasado unos años, no se sabe cuantos ya de tan contemplativa que permanece su ejecutiva, sin poner orden entre sus adheridos, esa militancia que se calcula entre el millar (los más optimistas) y 600 (sus detractores) que pagan por estar en la coalición pero a los cuales se les tutela sin dejarles pinchar ni cortar en las decisiones importantes. Ellos, agrupados en Gent de Compromís, no saben de las bondades del 'Wu wei'. Son unos ansiosos.

Y ya puestos, quizá los críticos no sólo con la inacción de Morera sino también con la aparente quietud de Rajoy ignoran que el presidente del Gobierno, como el de Les Corts, apostó durante años por ver cómo las cosas pasan con el fin de no perturbar su armonía natural. Por cierto, que el 'Wu wei' se representa como un círculo, estilo Podemos, y acabáramos si es que Rajoy y Morera no son otra cosa que heraldos de la nueva política, tan pintoresca.