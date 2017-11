Morbos hidratados

La orgía consumista del viernes negro desbordó las previsiones más optimistas y la gente, ah la gente, compró a saco porque tras una década lóbrega de cinturones apretados, lágrimas anegando las mejillas y estrecheces variadas, en cuanto ha soplado un ligero viento favorable, pulsó furiosa el gatillo de la tarjeta y desenfundó la cartera que es un primor. Comprar, en efecto, segrega placenteras endorfinas y ese gustirrinín bellaco e irracional tonifica. Compro, luego existo. Compro, luego me reafirmo. La compra supone un miniorgasmo de fulgor capitalista porque el trallazo hidrata los morbos de nuestras fibras. Las grandes compañías de cachivaches electrónicos y ropa multicolor mostraron astucia diabólica al reconvertir nuestros hábitos. Antaño se compraba por estricta necesidad y cuando no había más remedio. Ahora, si nuestra economía doméstica (y si no también) nos acompaña siquiera un poquito, compramos porque creemos que es una actividad meramente lúdica que nos entretiene y distrae. Acudimos a las tiendas atraídos por los ventajosos precios como quien marcha risueño de fin de semana a un parque temático. El tañido metálico de las cajas registradoras nos alimenta e ilumina como las canciones babosas entonadas por los enanos de Disney, sólo que hoy, a lo mejor, los esforzados y pastueños enanos somos nosotros. Y qué felicidad regresar al hogar cargado de bolsas. Ni la montaña rusa ni el tren de la bruja ni el circo del sol, oye. La gente, ay, esa gente de la que tanto hablaban Pablo Iglesias y los suyos, en realidad goza en plenitud cuando se incrusta en el carrusel del capital. Y los pobres podemitas no entienden el frenesí consumista del amado pueblo que sólo desea mayor calidad de vida adquiriendo chismes y prendas porque así progresan en su microcosmos. La gente. Ya te digo la gente.