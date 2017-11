Cosificar a las mujeres no es malo si la cosificación te convierte en The Thing (La Cosa), el superhéroe de Los 4 Fantásticos. De cosificar a las mujeres han acusado a la Xunta por la campaña 'Lo más grande de Galicia no se maltrata', contra la violencia de hombres a mujeres. En el cartel se ve a tres señoras gigantes como el Coloso atribuido a Goya. A su lado, la Catedral de Santiago o la Muralla de Lugo. Toda la oposición en contra. Que si paternalista, que si cosificación por comparar a las mujeres con monumentos, que si estereotipos. «Las mujeres no somos cosas, somos personas», dice Paula Quinteiro, de En Marea. Espero que nunca tengamos que elegir entre salvar una catedral o a una mujer porque es más importante una catedral. O El Prado. No parece la campaña más acertada pero tampoco es para ponerse así. Claro, que siempre voy a estar con José Luis López Vázquez en 'Este señor de negro' llamando «¡Mo-nu-men-to!» a Florinda Chico.