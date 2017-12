UN MONOLITO PARA EL DEBATE El sábado se cumple el centenario de Arthur C. Clarke (1917-2008), autor del relato inspirador de la película '2001' RAFA MARÍ Lunes, 11 diciembre 2017, 09:59

El Centinela'. A menudo se dice y escribe que '2001, una odisea del espacio' (Stanley Kubrick, 1964-1968) está basada en una novela de Arthur C. Clarke. No es del todo cierto. Clarke escribió su novela homónima al mismo tiempo que se rodaba la película, y la publicó tras el estreno del film en abril de 1968. Es más preciso decir que la narración literaria '2001' une los temas centrales de 'Childhood's End' y 'El Centinela', relatos de Clarke publicados en los años cuarenta sobre el final de la evolución del hombre y el descubrimiento en la luna de un bloque metálico con una alarma que al ser activada avisa a los alienígenas para comunicarse con los habitantes de la Tierra.

Telescopio. Clarke fue un escritor visionario y un gran y singular personaje. Fascinado por la astronomía, en su adolecescencia construyó con muy pocos medios un apañado telescopio. Pura artesanía juvenil. Con el atrevimiento de su apasionada curiosidad dibujó un mapa de la luna. Clarke logró fama mundial con sus intervenciones en la TV inglesa de los años sesenta y como comentarista de la CBS de las misiones espaciales Apolo.

Debates. El sábado se cumplirá el centenario de Arthur C. Clarke (Inglaterra, 16 de diciembre de 1917- Sri Lanka, 2008). ¡Cuántos animados y algo obtusos debates propició en su momento el significado de la estructura imaginada por Clarke en 'El Centinela'! Llegué incluso a perder un amigo por intentar explicarle (y de paso, explicarme a mí mismo) el significado del misterioso Monolito. Ahora perdemos amigos en las discusiones sobre los enigmas de Cataluña. En algunas cosas no hemos cambiado nada. Somos los mismos que éramos. Un poco menos ingenuos, pero en el fondo con las mismas terquedades.

Ex amigo. Le decía yo a Juan (vamos a llamar así a mi ex amigo): «Está muy claro, Juan. ¿No lo ves? El Monolito significa el Amanecer de la Humanidad y el Contacto Colectivo con la Inteligencia Creadora». Procuraba esmerarme para que las mayúsculas se notasen en mi fraseo verbal. Juan no cedía y me hacía una pregunta pragmática, sin vuelo imaginativo aunque muy concreta: «¿Pero quién ha puesto ahí ese Monolito?».

Dudas. Antes de responder, yo dudaba. Me lo pensaba durante unos segundos para que mis palabras sonaran con aplomo y exactitud. Finalmente, sentenciaba: "Una Civilización Superior". Juan componía un gesto escéptico, me miraba con tirria, callaba y se iba. Días después comprobé que me había retirado la amistad e incluso el saludo.

50 aniversario. En la próxima primavera se cumplirá el 50 aniversario del estreno de '2001, una odisea del espacio', esa cumbre del cine. Supongo que saldrá a la venta una edición conmemorativa en Blu-ray, con numerosos extras. Me regalaré un ejemplar sin falta.

Paso cebra. Visito por sexta vez Bombas Gens, en la avenida de Burjassot. En una de las primeras crónicas que escribí sobre este atractivo museo comenté que en su puerta a veces hay aglomeraciones y sería oportuno que el Ayuntamiento pusiese en ese punto clave un paso cebra. En mi nueva visita al Bombas Gens compruebo que el paso cebra ya es una realidad. A los críticos de arte no solo nos excita el arte. También nos importa el contacto con las acertadas decisiones de una Civilización Superior (la de los países cultos que cuidan los detalles).

Pasear. De Bombas Gens me fui a la Fundación Bancaja en el coche de San Fernando (unas veces a pie y otras andando: esa simpática expresión ya casi no se usa). Unos quince minutos de agradable paseo. Hacía frío, sí. Bienvenido sea el frío que estimula la inteligencia. O la imaginación, que a fin de cuentas viene a ser lo mismo.

Tres deseos. De haberme encontrado en el camino con un sabio Centinela (recuerdo ahora que también le dije a mi ex amigo Juan que el Monolito representaba 'El Destino de la Humanidad' y 'El Gran Salto Adelante', nada menos), me habría aproximado a su imponente y oscura presencia para pedirle humildemente tres cosas (no personales, en estos casos uno ha de ser elegante).

Lluvia y... Las tres peticiones habrían sido: Lluvia en las Zonas donde más Necesaria es, Paz en los Museos Valencianos y Resolver Felizmente el Embrollo Catalán.