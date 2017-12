El modelo vasco

El PNV está preocupado, lógicamente, por la deriva catalana, por la hostilidad que se gana a pulso el nacionalismo soberanista en todo el Estado, por las repercusiones que podría tener en el statu quo del País Vasco un puñetazo en la mesa de las fuerzas constitucionalistas, decididas no solo a contener por vías constitucionales los excesos ilegales del independentismo catalán sino también a revisar y racionalizar el Estado de las autonomías. De hecho, nunca como en esta ocasión la negociación de la ley del cupo 2017-2021 había suscitado tanta polémica, ni se habían registrado tantas voces de denuncia contra un régimen que se considera (con razón o sin ella) un privilegio.

Ante las generalizadas críticas recibidas, el PNV y el Gobierno vasco han irrumpido en escena. Íñigo Urkullu ha publicado un extenso artículo, 'Riesgo unilateral y solidaridad' en el que ha defendido que el concierto «no es un régimen de privilegio, sino un sistema eficiente y transparente a la hora de administrar los recursos». Y en un acto institucional ha propuesto que se utilice el sistema del concierto y el cupo en todas las comunidades autónomas, mediante una fórmula de corresponsabilidad fiscal: en cada territorio, la comunidad autónoma recaudaría los impuestos y devolvería al Estado el coste de los servicios no transferidos y su aportación al fondo de compensación interterritorial. La duda estriba -no haría falta señalarlo- en que esta aportación sea suficiente.

La extensión del modelo vasco de financiación daría lugar a un sistema federal muy descentralizado, que gustaría a algunos y desagradaría a quienes pensamos que el Estado, incluso en los sistemas federales, tiene un papel político integrador que va mucho más allá de la simple provisión de servicios generales a los entes federados. La corresponsabilidad fiscal permite a los ciudadanos establecer una relación directa entre los tributos que abona y los servicios que recibe, pero tiene que ir acompañada por unos criterios redistributivos más ambiciosos que los que utiliza el PNV para su cómputo. Porque lo ideal es que todos los ciudadanos disfruten de idénticos servicios en calidad y cantidad; no que los 'ricos' puedan dotarse de los que puedan pagarse con tal de que paguen su cuota de solidaridad.

En definitiva, los vascos (y los navarros) deberían estar tranquilos con su sistema de concierto y cupo, porque el modelo posee clara consagración constitucional y no sería sensato cuestionarlo (bastantes frentes abiertos tiene este país). Pero es muy posible que esta fórmula tenga un futuro problemático si no se desarrolla con mayor transparencia que la que tiene actualmente. Y en todo caso, si el modelo se generalizase y todas las comunidades autónomas fueran, como Euskadi, receptoras netas del Estado, no se entiende de dónde sacaría el Estado los recursos para alimentarse. ¿Del aire o del maná providencial?