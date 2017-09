EL MODELO SE AGRIETA

Dos años ha durado el modelo de participación de los vecinos en Valencia para que decidan el reparto de siete millones de euros en obras para sus barrios. Carpetazo y a otra cosa según ha decretado el gobierno tripartito. En su lugar, otras reglas del juego aún por conocer para empezar la consulta el 19 de octubre.

El modelo enterrado, trabajado con grupos de trabajo y propuestas respaldadas con un número de firmas, ha estado desde el primer día en entredicho pero dentro de lo que cabe ha servido para parchear algunas necesidades. Pequeños jardines, rampas en las aceras, farolas, papeleras y alguna cancha deportiva, el listado es muy variado.

También ha sido un coladero de proyectos ya redactados por el gobierno municipal, con cambios de distrito para encajar obras que interesaban y todas las deficiencias imaginables que han ido contando estos dos años tanto el grupo popular como Ciudadanos. El primer año dieron mucho el cante todos los carriles bici incorporados al no cumplir otras propuestas los requisitos vecinales, algo que no se frenó en la segunda edición, donde sorprendentemente se eligieron hasta nueve infraestructuras ciclistas. O sea, que con una buena organización que reúna 300 votos por distrito se garantizaba un puesto de salida. Y si no podía ser, entonces se cambiaba de demarcación la propuesta.

Pero esa ambición (avaricia dirían algunos) se ha vuelto en contra del propio tripartito al enfrentarse con la realidad de una gestión lenta, farragosa, de velocidad inexplicable como quedó patente en el Debate del Estado de la Ciudad. El 24% de obras ejecutadas hasta el 31 de agosto es un fracaso aunque el alcalde Ribó quiera maquillarlo con datos de años anteriores. La decisión de la concejal de Participación, Neus Fábregas, prueba las acusaciones de la Federación de Vecinos y la asociación de comerciantes del centro.

Hay ejemplos. Hasta tres meses ha necesitado la concejalía de Movilidad para encargar la redacción de un proyecto de carril bici en la avenida Juan XXIII. El gasto asciende a 14.701 euros y se ha adjudicado a dedo mediante contrato menor. Con esos antecedentes, la propia obra (350.000 euros) no estará acabada en el primer trimestre del próximo año ni de casualidad.

Y como las concejalías no pueden sacar adelante ni pequeñas obras del presupuesto del año pasado, la decisión ha sido lo que se llama una huida hacia adelante, o sea, proyectos que requieran más inversión y no se puedan hacer sólo en un ejercicio. En mi opinión, un error. Lo que debía haberse hecho es reunir a todos los concejales y cantarles en voz alta todo lo que tienen pendiente desde 2016 para ver si a alguno se le sonrojaba la cara.

Cojo proyectos al azar del listado de 71 obras de este año. ¿Están colocados los sonómetros en Ruzafa? ¿Se han puesto bancos junto al centro de salud de Monteolivete? ¿Se ha cambiado la iluminación de la calle Gayano Lluch? Espero que la respuesta sea afirmativa porque lo que quiero decir es que tampoco se trata de diseñar el viaducto de Giorgeta o el paseo marítimo de la Malvarrosa. Son proyectos sencillos, plazas, jardines, zonas para perros y colocar aparatos de esos que giras una rueda para hacer deporte.

Es necesario recordar que el Ayuntamiento se despachó en 2009 un total de 134 millones en inversiones del Plan Zapatero con obras en toda la ciudad. Con más funcionarios, eso sí, aunque ahora hablamos de siete millones de euros. ¿Entonces qué ha fallado? La participación ciudadana sirve precisamente para poner el foco en la pequeña inversión, en la mejora del barrio que pasa desapercibida para el Ayuntamiento. En ese ámbito es donde tiene toda la utilidad.

¿Debe decidirse por ejemplo con un aval de 300 votos que el túnel de Pérez Galdós se cierre al tráfico? ¿Otros tantos apoyos pueden justificar la construcción de un polideportivo enorme y costoso o un que carril bici rodee todo el Marítimo? Opino que no porque se trata de decisiones que afectan a toda la ciudad y el gobierno municipal es el primer responsable de la gestión de ese tipo de equipamientos e infraestructuras.

Fábregas habla de una escala mayor donde una asamblea vecinal carece de información y perspectiva suficiente. Defiendo la participación ciudadana, pero llega un momento de la gestión en la que el concejal de turno debe mojarse porque para eso ha sido elegido. Con alegaciones y debate previo pero dando el primer paso como político. Ya hemos tenido demasiadas decisiones polémicas atribuidas a una supuesta demanda vecinal.