Otras mociones de censura

Y ya que estamos, ¿no podríamos extender las mociones de censura a otros muchos cuya responsabilidad resulta dudosa? ¿O no es irresponsable que la ministra de Defensa, que a su vez es secretaria general del Partido Popular, ponga en duda el sistema judicial justo cuando una sentencia no le resulta favorable? ¿No debería ser más prudente alguien que pertenece al equipo de Gobierno? «Los jueces, mientras no se diga lo contrario, no son infalibles», dijo con despotismo. Y no seré yo quien reproche que se debatan las decisiones que salen de los tribunales. Considero bienvenidas todas las críticas, siempre que sean constructivas y no se persiga con ellas el beneficio propio. Vamos, justo al contrario del caso que expongo en esta moción de censura que hago a Cospedal. Me resulta curioso que ella, que pertenece a ese grupo de políticos que siempre abanderan lo de que «las sentencias hay que respetarlas», se revuelva cuando fallan en su contra. Cospedal, la que se sacó de la manga lo de la indemnización en diferido, ha reinventado esta semana el concepto de resetear un ordenador, que es lo que según ella se hizo en Génova cuando se destruyeron a martillazos los discos duros. Imagino que le encargarían la tarea a Manolo y Benito.

Quiero proponer también una moción de censura para el presidente de RTVE, José Antonio Sánchez, que tuvo que comparecer ante la comisión de control parlamentario y que sigue negando a los trabajadores que protestan por las discutibles prioridades informativas en la tele púbica. «Son una minoría», proclama mientras el negro tiñe viernes tras viernes el vestuario de todos los que se ponen delante y detrás de las cámaras, algunos de ellos, rostros muy representativos. Pero Sánchez, pese a su cargo, no admite críticas. Resulta que además aparece en los papeles de Bárcenas, algo por lo que tendría que ofrecer explicaciones razonables. Pero eso no se estila entre nuestros dirigentes. «No estoy en los papeles de Irán, ahí donde se cuelgan en las grúas a los homosexuales o donde se mata a pedradas a las niñas por darse un revolcón con el novio, ni donde se asesina a 150 personas por manifestarse en una calle, como en Caracas... No, no, yo en esos papeles no estoy, que quede constancia», dijo aprovechando que el Pisuerga pasa por Valladolid.

Y extendemos, si no les importa, la moción de censura a más allá de nuestras fronteras y nos trasladamos hasta París, donde hace unos días nació un héroe, Mamoudou Gassama, el joven nacido en Mali que salvó la vida a un niño colgado de un cuarto piso. Mi moción va para aquellos cínicos que aplauden ahora la hazaña pero miran hacia otro lado cuando se ponen sobre la mesa los problemas a los que se enfrentan cada día los inmigrantes que cruzan el charco desesperados.

Yo sé que ustedes están hoy a otras mociones de censura, pero permítanme que ocupe estas líneas planteando otras.