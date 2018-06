La moción a Rajoy: de la democracia representativa a la ley de las alimañas

En plena crisis política y ante la amenaza de la primera moción de censura a un presidente del Gobierno, que pueda prosperar en toda la historia reciente de la democracia española, muchos ciudadanos nos preguntamos si salimos ganando o perdiendo. Si estamos ante un cambio de caras, o un cambio regenerativo.

Porque como bien cuestiona Harari en su obra 'Sapiens' en referencia a la raza humana: ¿Hay algo más peligroso que unos dioses insatisfechos e irresponsables que no saben lo que quieren?

En realidad Pedro Sánchez no quiere que Rajoy dimita. Quien quiere que dimita es Susana Díaz y todo su séquito, que están esperando que el líder socialista pierda las próximas elecciones para arrebatarle el mando del partido. Ahora bien, el Sr. Sánchez ha demostrado ser un superviviente nato, y ha pasado de denostado por los suyos a presidenciable y con muchas papeletas para llegar a presidente del Gobierno. Por poco tiempo, pero presidente al fin y al cabo. Quizás la victoria sea pírrica, pero el objetivo de ser inmortalizado en los anales históricos está cumplido.

Porque antes del debate, Rajoy ya ha perdido. El mero hecho que pueda perder ya le quita legitimidad ante el Congreso y, ante la ciudadanía.

Ahora bien, ¿qué pasa con los ciudadanos? Resultan ser nuevamente los grandes perdedores. Pedro Sánchez mantendría las concesiones hechas por Rajoy a Canarias y País Vasco, y tendría que hacer nuevas a Cataluña y Podemos. Peor que la fragmentación de España es su bloqueo económico y político y la desconfiguración de unos presupuestos sin orden en los que cada región 'pilla' lo que puede. España pasa de ser un poliedro regular a tener múltiples caras desfiguradas. El resultado económico a corto, medio y largo plazo es nefasto.

El resultado político es que la democracia representativa no ha dado lugar a una democracia deliberativa, sino a unos partidos que como alimañas intentan llegar al poder sin pasar por las urnas y quitando el único poder que teníamos los ciudadanos en los comicios.

De cara a las próximas elecciones los ciudadanos deberemos estar bien preparados. Como constata Friedman en su reciente libro 'Gracias por llegar tarde', nuestra democracia sólo puede funcionar si los votantes saben cómo funciona el mundo y así poder tomar decisiones inteligentes sobre políticas y ser menos susceptibles de caer presas de los demagogos, los fanáticos ideólogos o de los amantes de las conspiraciones que, en el mejor de los casos, los confunden, o en el peor de ellos, los engañan malintencionadamente.

Y, mientras PP y PSOE luchan en un combate a muerte, Ciudadanos sigue ganando votos en su política de la ambigüedad. Recientemente, Soraya Sáenz de Santamaría se refería al partido de Albert Rivera, al que acusaba de reaccionar ante la actualidad para 'adaptar' su política a las circunstancias actuales. Carentes de ideología propia, su estrategia era acercarse al electorado con apoyos puntuales al Partido Popular, al Partido Socialista, no tanto por creerse un partido de centro capaz de dialogar y llegar a acuerdos con los grandes partidos tradicionales que ahora gobiernan el estado, las comunidades y ayuntamientos sino porque cuando uno no tiene una ideología clara, queda como un barco en medio del mar del que navega a merced del viento.

Pero los vientos son convulsos en estos momentos, y, un claro ejemplo lo tenemos en Cataluña donde la tibieza de Podemos le ha hecho ser innecesaria en el espectro político actual de esta comunidad, y, si extrapolamos, al resto de España.

En estos momentos la ideología importa y mucho. Posicionarse ante los problemas actuales de la ciudadanía es más que importante, es necesario. Los ciudadanos no quieren un partido simpático como Ciudadanos o anti-sistema como Podemos. Ya no se creen que los partidos emergentes estén nutridos de políticos competentes, trabajadores y honrados.

Lo que hemos encontrado en esta legislatura es la diferencia entre la incertidumbre de partidos como Podemos en Cataluña y los partidos como el Partido Popular que mantiene su ideología pese a la dificultad de los tiempos. Aún así los ciudadanos seguimos hartos y desengañados, tanto de los partidos políticos que no pueden separarse de la sombra de la corrupción como de los que no saben o no pueden prometer por falta de criterio político.

Los ciudadanos lo que quieren es un estado saneado y necesitan a unos partidos con las ideas claras, que no esperen ver los titulares de un periódico para sentarse a reflexionar cuál es su nueva estrategia. Los ciudadanos nos equivocamos cada día pero los representantes políticos no tienen esa opción. Cada error supone una desconfianza del resto de Europa y del mundo. Supone cerrar empresas y despedir trabajadores.

En estos momentos necesitamos más que nunca estabilidad. Necesitamos un gobierno que sitúe a España al lado de las grandes economías y que pueda tratar de igual a las grandes naciones. Una economía en la que se pueda confiar y un país de oportunidades en el que se pueda invertir. En el que valga la pena vivir.

En definitiva España tiene que volver a ser la España donde los británicos sueñan con jubilarse, la España que lideró el grupo de crecimiento económico de la Unión Europea. La España que se tuteaba con Francia y Alemania

Pero, en estos momentos, los ciudadanos no necesitábamos una moción de censura, aunque no debemos temerla porque como decía Marie Curie, no hay nada en la vida que debamos temer, sólo debemos entender.