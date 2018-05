Nadie tenía la bomba de Zaplana en agenda y aunque la sentencia de la trama Gürtel estaba dentro de las previsiones del timming, las dos juntas en la coctelera al mismo tiempo han detonado el tsunami político de esta última semana. Miguel Ángel, mi panadero de confianza y amante de la música de M-Clan, me decía ayer que no quedaba ni uno. De todos los que estaban en aquella Generalitat de Terra Mítica, de la Fórmula 1 o de la America's Cup, los han enviado a casa o los han metido en el trullo. Miguel Ángel, ave nocturna entre sacos de harina y masas de pan, es carne de cañón de la radio nocturna por su horario laboral. Devora informativos y artículos de opinión con los que acaba empapándose de esa sabiduría que solo la calle sabe dar. Paso olímpicamente del infobarómetro municipal de opinión ciudadana del Ayuntamiento de Valencia, que publica unos resultados en los que la mayoría de servicios por los que preguntan han mejorado. Solo salen negativamente valorados los aparcamientos públicos, la regulación del tráfico y la limpieza de las calles. Eso ya lo sabe Miguel Ángel, que a la izquierda de su negocio se contonean las prostitutas de toda la vida, enfrente tiene cortado y desviado el tráfico, a la derecha un gran mercadillo dominguero con grandes marcas falsificadas sin que actúe la policía y además, las calles llenas de mierda. Por supuesto que la culpa la tiene el ciudadano que es un guarro y no el Ayuntamiento que no pasa la escoba pero sí que ofrece todo tipo de facilidades para cobrar los impuestos con tarjeta. Como colofón, el estudio añade una valoración sobre la intención de voto que dice que Ribó repetiría como alcalde. Miguel Ángel me dice que no puede más, que se le corta la masa y que hoy se va a dormir con el debate de la moción de censura.