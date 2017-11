La misión compasiva del Estado por los frágiles

La naturaleza humana tiene un límite constitutivo, fuente de sufrimientos. Lo experimentamos cada día. Nuestro ser es una inmensa necesidad, condición que explica la perenne demanda social de la compasión. En cambio, un mundo de Cyborgs, representaría una sociedad indolora y un Estado invulnerable, sin compasión, porque parafraseando a Esquilo solo el que ha sufrido le queda la capacidad de comprender al otro.

Siempre permanecerá la vulnerabilidad en la historia de los hombres y en sus relatos inspirando compasión. Siempre habrá personas sufrientes que nos rodeen, humanos frágiles de quién compadecerse. Porque el ser humano desde su comienzo está inacabado, no nace entero sino que se va enterando. Es alguien que no es del todo sino más bien un ser deficitario que habita en la escasez. Se entiende que el amor más originario sea el amor necesidad, aquel que lanza a un niño solo y asustado a los brazos de su madre.

La fragilidad solo puede hacer viable al hombre gracias a la ayuda de los de su especie, al reconocimiento social de su entorno y al respaldo del Estado. La vida del hombre sólo se completa en la interacción con otros humanos. De tal modo que vivir para el hombre significa estar entre hombres, y coexistir la clave de su existencia. No hay persona ni sociedad sin interpersonalidad porque el hombre es un ser que proviene de otros, se comprende con otros, existe para otros y se dirige hacia otros. De hecho la compasión solo es posible en el interior de una relación de al menos dos que interactúan. Está vinculada con una filosofía de la alteridad y desvinculada del egocentrismo. Por tanto resulta falso el individualismo moderno porque precisamente el núcleo de la vida social no es el de ciudadanos aislados sino el de personas que nacen ya en relación, vinculados. La ética individualista y liberal típica de la ilustración ha generado un yo desvinculado y desconfigurado, un yo que en sí mismo y para sí mismo no es nada. Como asegura Mounier el aislamiento interior aboca al quebranto humano hasta el punto de que todas las locuras manifiestan un fracaso de la relación con el otro -el alter- que se vuelve alienus, y yo me vuelvo a mi vez extraño a mismo, alienado.

La única desgracia humana es estar solo, porque estamos hechos para estar juntos, para estar conectados con alguien. Necesitamos la compasión para poder completarnos y vivir. Necesitamos cerca a otro como nosotros, otro vulnerable con quien compartir la misma vulnerabilidad y las heridas de nuestras imperfecciones. Más aún, suplicamos que al menos haya alguien próximo cuando sufro aunque lo único que haga sea llorar sobre mí, por mí, conmigo. Necesitamos que los otros se entristezcan verdaderamente por el dolor ajeno, y que compartan su sufrimiento. Nadie es capaz de subsanar por sí mismo su propia fragilidad sin la ayuda de otro y afirmar lo contrario desvela una ingenuidad antropológica.

Las mejores virtualidades del ser humano y de su conjunto social se actualizan en el acontecimiento del encuentro con el otro. Y poner obstáculos para hacer imposible el encuentro con los demás provoca la asfixia lúdica ya que la verdadera fiesta humana solo es verdadera en el encuentro. Un hombre es más real cuanto más se arriesga a salir hacia el otro y hacia su miseria. De tal modo que el hombre como existencia abierta asegura su felicidad en la medida de su apertura y la aniquila en la medida de su clausura.

A cada uno -y al Estado- se le presenta como un compromiso adquirido el ayudar a los vulnerables. Reconocemos en ello una evidencia primitiva, una intuición pura acerca de la verdad y dignidad humanas. Es decir, el hombre alberga en su conciencia el principio elemental de que debe respetar al otro, socorrerlo si está herido, cuidarlo si está enfermo y consolarlo si está sufriendo. Hay algo en lo más hondo que repele la idea de no rescatarlo si está en peligro, de no abandonarlo si sufre. Y sobre estos cimientos construye la convivencia, la cooperación social. La inclinación humana de la ayuda mutua es lo que explica el extendido concepto de solidaridad en el mundo actual, las ONGs, las declaraciones nacionales e internacionales de derechos de los discapacitados, enfermos, niños. Asimismo, comprobamos una y otra vez que los que caen en estados de desgracia tienden instintivamente a organizaciones gregarias, comunitarias: se ayudan entre sí, se buscan unos a otros. Ante los desastres naturales y morales (terremotos, huracanes, enfermedades, atentados, etc.), los afectados se sostienen y se compadecen entre sí, y con el Estado a la cabeza, el resto colabora en la reconstrucción de la ciudad, de los hogares, de la salud.

El otro frágil se presenta ante uno mismo y ante el propio Estado como tarea, como un deber ético universal. Compadecerse es un acto de acogimiento y un esfuerzo de concentración, es tomar sobre sí, asumir el destino, la pena, la alegría, la tarea de los otros: sentir dolor en el pecho. Al estilo kantiano hemos de obrar del tal modo que contribuyamos siempre a mejorar las condiciones de los menos favorecidos que cerca de nosotros se hayan. En cambio, la falta de compasión que rechaza al que sufre, al enfermo que no se quiere cuidar, supone sustraerse de la forma más barata del deber de solidaridad y responsabilidad con los más débiles. Es el resultado de sociedades hipereconomizadas que verían reducidos los costes que le supone al Estado la atención de esos enfermos. Pero un Estado que no acepta a los que sufren, que adopta frívolamente la indiferencia ante el desvalido, y no dispone los medios para contribuir compasivamente a que el sufrimiento sea paliado, es un Estado en alerta de corrupción moral que reclama urgentemente una regeneración política y ética de sus gobernantes. La calidad humana de un país y de sus dirigentes, la nobleza de un pueblo se mide y se prueba primariamente por el cuidado compasivo que pone en sus ciudadanos más débiles y frágiles. Sin duda la piedra de toque de la justicia social que todo Estado debería hacer brillar.