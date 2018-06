MIRAR A CUENCA

A pesar de su cercanía a nuestra ciudad y de los innumerables lazos compartidos, Cuenca ha sido, tradicionalmente, un territorio escasamente explorado por el valencianismo futbolístico. Parece evidente que la histórica falta de comunicación entre ambas capitales, paliada -solo a medias y de manera harto deficiente, cabría decir- con la construcción del tren directo en 1947, ha jugado un papel determinante en la ausencia de relación deportiva. Y es una pena. Durante los veranos de mi infancia, en los que los viajes entre Valencia y Cuenca se convirtieron en una constante de agradabilísimo recuerdo, no podía comprender por qué el club de Mestalla no mostraba interés por aquella ciudad vecina y su provincia (plagada de potenciales aficionados, así como de un puñado de irreductibles valencianistas) en las que no le hubiera resultado difícil hallar receptividad y simpatía.

Cuenca es una ciudad tan especial como hermosa. Construida sobre una roca y encapsulada desde su fundación en un ambiente conservador y sosegado, guarda algunos de los secretos más interesantes de la España interior, esa cuya despoblación se ha convertido en argumento editorial de éxito: una preciosa catedral de estilo gótico anglonormando, un casco antiguo digno de mención, un puente de hierro que quita el hipo, una gastronomía sabrosa y contundente, un paisaje evocador y romántico surgido del abrazo de los ríos Júcar y Huécar. Deportivamente, Cuenca ha sido hasta fechas recientes una sombra en el panorama estatal, perdida en los abismos del amateurismo. En los últimos tiempos su equipo de balonmano, el Ciudad Encantada, ha tirado del carro hasta el punto de conseguir, por primera vez en su historia, la clasificación para una competición europea. En lo que respecta al fútbol, las ilusiones de los aficionados, sostenidas heroicamente por algunos empresarios y un millar de entusiastas, se han volcado, equipos foráneos aparte, en el más destacado florón del fútbol local: la Unión Balompédica Conquense.

Aunque las primeras experiencias balompédicas en Cuenca se remontan a 1919, el Conquense, heredero de la variopinta colección de clubes, no nació hasta 1946. Llama la atención que la primera visita del primer equipo del Valencia no se produjera hasta cuatro décadas después, en 1986, como parte de aquella curiosa competición que fue la Copa de la Liga. El viaje a Cuenca se saldó para el Valencia, recién descendido a Segunda, con un triste empate a dos y un banderín que seguramente se ha perdido. Para el Conquense, por el contrario, aquella eliminatoria fue inolvidable. Treinta y dos años después sigue siendo considerada una de las cimas de su modesta historia, y el hecho de haber podido medir las fuerzas de su equipo con uno de los grandes del fútbol español, un timbre de honor, según relata el erudito Antonio de Conca en el segundo tomo de su voluminosa historia del Conquense.

Desde el 1 de mayo de 1986 el Valencia no ha vuelto a jugar en Cuenca. Sí lo han hecho el Mestalla (en los tiempos en los que ambos equipos compartieron categoría en la Segunda B) y el Levante, que mantuvo una estrecha relación con el Conquense durante la etapa como entrenador de Joaquín Caparrós (exjugador y extrenador de la Balompédica). En vísperas del centenario del Valencia y la llegada del fútbol a Cuenca, seguramente impulsado por el entusiasmo tras la vuelta del Conquense a la categoría de bronce, me ha dado por imaginar lo beneficioso que podría resultar que el Valencia se interesase por el club castellano. No resultaría caro suscribir con la Balompédica algún tipo de convenio deportivo. Un acuerdo que, de rebote, incrementara la presencia del Valencia en Cuenca y propiciara el desarrollo de una afición que compitiera con el apabullante madridismo y atletismo que domina la provincia. Y que fuera el caballo de Troya de la expansión del valencianismo por Castilla la Mancha, apoyado por la acción de los valientes colectivos que hoy en día claman en el desierto en Cuenca, en Tarancón y en Castillejo de Iniesta. Se trata de apostar, en suma, por una política de proximidad que otros clubes cultivan con acierto. De hacer crecer el nombre del Valencia en una tierra cercana y querida. El fútbol moderno ha situado el faro económico del Valencia en Singapur, pero sería un error olvidar que en Cuenca (como en Teruel, en Albacete, en Castellón o en Alicante) muchos valencianistas sostienen con ilusión la bandera de su equipo.