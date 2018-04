Minutos interminables El vídeo muestra hasta dónde puede llegar la miseria humana: esa mujer es una cleptómana que roba unas cremas como un fumador roba un cigarrillo VICENTE GARRIDO Sábado, 28 abril 2018, 08:52

Qué pena da ver el video de Cristina Cifuentes que ha provocado la caída definitiva para el futuro de su vida política. Está destruida, el tiro de gracia que ha seguido a todo el folletín del máster dichoso. Pero es muy triste tener que comprobar, por si hubiera dudas, lo bajo que se puede llegar en el mercadeo del poder con objeto de derribar a un oponente. Dicen que la exdelegada del Gobierno tenía muchos enemigos, que se la tenían jurada, y que más tarde o más temprano iban a fulminarla. Debió haberse ido tras el escándalo del título universitario, pero eso no quita para que este segundo misil sea una villanía en toda regla (diré, sin embargo, que todo esto ha tenido un efecto colateral beneficioso al destapar la mafia que se había asentado en la Universidad Rey Juan Carlos).

El vídeo es un ejercicio de hasta dónde puede llegar la miseria humana: esa mujer es una cleptómana que roba unas cremas como un fumador roba un cigarrillo cuando se supone que no debería estar fumando, que «ya lo había dejado». Puedo sentir su vergüenza, su negación vana, su deseo de estar a un millón de kilómetros de ese lugar. Su dignidad va a ser un valor intangible en entredicho, en breves momentos, cuando sus manos acaben de vaciar el bolso, pero no porque el vigilante la vaya a poner en una situación de afrenta, mirando dentro de aquél para ver si oculta algún otro objeto, sino porque ella sabe que ha incurrido en su pecado, en su gran debilidad, en ese comportamiento que se habrá jurado mil veces no volver a repetir. Ella quiere estar muerta en esos minutos inacabables.

Como no podía ser de otra forma, las redes sociales se llenan de 'memes' que con más o menos gracia se ceban en el evento, pero este ritual del sacrificio de Cifuentes no debería quedar en este punto: en su cese, escarnio y olvido, sino que debería llevarnos a dos reflexiones profundas. La primera es que este gobierno es un completo desastre haciendo frente a las crisis políticas, ya que parece que en la economía las cosas le salen mejor. Su imagen ante los casos de corrupción se caracteriza por callar y dejar hacer a los jueces, pero esto provoca irritación porque se anhela un mensaje contundente y claro; esperar que la presidenta de la comunidad de Madrid se deshiciera como un azucarillo es lo que provocó esta ofrenda a la ignominia mediática. La segunda es que parece incapaz de explicar las cosas incluso cuando tiene razón. Tantos titulados de verdad que habrá en el Gobierno y el partido y les gana por goleada Guardiola y su lazo amarillo; son incapaces, aun contando con el poder del Estado, de hacer una pedagogía de la democracia española ante Europa. Es para hacérselo mirar, y encima Montoro se lía con los gastos del 'procés' y enmienda la plana al juez Llanera. Esperpento tras esperpento, este es el camino actual de la política.