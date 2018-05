Un ministro singular

Una amiga y yo nos mensajeamos cada vez que Loreto Ochando sale en la tele. La periodista anda entre Pilar Narvión y El Chicharra, aquel de «Sole, que te meto con el mechero». Por eso no nos extrañó lo que soltó en La Sexta Noche, lugar tan extravagante como ella, a propósito de Ricardo González, el del voto particular en el juicio de La Manada : «El único sexo que ha practicado y que ha visto es con su propia mano y viendo vídeos en Internet». Ahí está mi Loreto. Pero llega el ministro de Justicia, Rafael Catalá, y en 'Herrera en Cope', desliza lo siguiente: «Cuando todos saben que este juez tiene algún problema singular, me sorprende que el Consejo no actúe». Repreguntado sobre ese lanzamiento de rumor sin rubor: «Tampoco sería razonable hablar de un problema personal». Amárrame los pavos. Yo de Loreto estaría furiosa por esta usurpación de funciones. Catalá sí que tiene un problema singular. Cuando haces jackpot ya no hay stop.