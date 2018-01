MILITARES FRUSTRADOS

Las series de militares destacados sobre el terreno no acaban de funcionar. Pese al empeño de las cadenas estadounidenses por facturar productos que relatan las peripecias de valerosos soldados destinados en los puntos más conflictivos del orbe, ninguna acaba de dar con la fórmula mágica que enganche al espectador con un poder de atracción similar al que ejercen éxitos del cine bélico como 'Salvar al soldado Ryan' o 'El francotirador'. El último ejemplo es 'The Brave', que aterrizó el lunes en la parrilla de AXN.

Pese a estar auspiciada por Avi Nir, productor ejecutivo de 'Homeland', y presentar un reparto encabezado por la siempre solvente Anne Heche, esta ficción que la NBC acogió como gran apuesta para la noche de los lunes ha acabado convirtiéndose en uno de los grandes fiascos del canal y una de las mayores decepciones de una temporada en la que las networks norteamericanas apostaron con fuerza por este tipo de tramas que parecían venirle como anillo al dedo a la era Trump.

La cadena The CW (una fusión de The WB y UPN) encalló con 'Valor', cuyo principal sello distintivo era la presencia de una protagonista femenina, algo poco común en este tipo de producciones, pero que se vio limitada por su plano guión. Mejor le ha ido a la CBS con 'SEAL Team', que se ganó una temporada completa tras un notable respaldo de la audiencia estadounidense y que en España puede verse en FOX.

'The Brave' sólo tiene confirmados doce episodios y todo apunta a que la NBC le dará el pasaporte en primavera de no remontar sus niveles de aceptación popular. Aun con las lógicas prevenciones dado que en España sólo hemos visto un capítulo por el momento, sería una pena que fuese cancelada, pues si bien es cierto que se echa en falta un mayor desarrollo de los personajes y peca del simplismo habitual en productos de este corte, la acción resulta trepidante. Claro que teniendo en cuenta que esa fue la suerte que corrieron planteamientos mucho más sugestivos como el de 'American Odyssey', emitida también por la NBC, no cabe albergar demasiadas esperanzas.