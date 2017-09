Métodos ochenteros

Los acontecimientos tenebrosos de sangre y fuego exigen medidas importantes. Firmeza. Fiereza. Fortaleza. Europa reacciona. Somos temibles. Ya lo creo. Menuda energía han desplegado en algunos países para prevenir a los pobres ciudadanos que vigilan sus espaldas ante los posibles atentados del yihadismo cafre. En la ejemplar Inglaterra y en la no menos ejemplar Francia, por ejemplo, acaban de editar unos didácticos folletos donde se recomienda cómo reaccionar en caso de atentado. Añaden al suscinto texto dibujos explicativos para que ningún atolondrado se despiste. Aconsejan, por este orden, correr, esconderse y apagar el móvil para que no delate una inconveniente llamada nuestro escondrijo. Unos verdaderos genios los que han alumbrado esta guía. Cuando aprieta el calor, desde los noticieros, también insisten para que bebamos mucha agua. Conviene hidratarse. Se conoce que no se nos ocurre beber agua cuando la sed nos agrieta la lengua, somos así de alelados. En caso de agresión furiosa parece que tampoco nos lanzamos hacia una carrera loca para intentar sobrevivir. Además, esto de correr y esconderse me recuerda directamente a las películas españolas del destape ochentero, concretamente cuando el marido cornudo pillaba a su pareja con el amante golfo, uno que, luciendo cara de lasciva acelga y gayumbos Abanderado, se largaba del lecho a toda prisa para refugiarse bajo la cama o en el armario. Corría y se escondía, desde luego. De todas formas, más allá de estas actuaciones bobaliconas destinadas de cara a la galería, se emite un mensaje que destila tufo cobardón. Correr y esconderse supone rendirse sin ningún recato. No somos por supuesto héroes de honra honda y dignidad a prueba de balas, pero si nuestros gobiernos nos indican los beneficios de la huida y al camuflaje de avestruz, vamos mal.