Mercaderes en el Templo

Por varias razones -entre las que se cuenta ser el lugar donde descansan los restos de San Raimundo de Peñafort, patrón de los juristas-, siento un especial afecto por la Catedral de Barcelona. Por eso la escena, que para los barceloneses debe ser ya cotidiana, pero de la que yo fui testigo por primera vez solo el pasado viernes, me dejo un regusto desagradable en la boca.

Escalinatas de su puerta principal; plantada en mitad de éstas una valla metálica; a la izquierda, un amable funcionario que iba ordenando el incesante flujo de turistas que deseaban visitar al templo, y que unos pasos más adelante pagarían religiosamente la entrada correspondiente; y a la derecha, una adusta trabajadora que sometía a los pocos que osaban subir los escalones por el otro flanco a un placaje digno de la NFL americana, para acto seguido someterles a un interrogatorio acerca de sus intenciones más propio del FBI, que en el mejor de los casos terminaba con la advertencia de que podían pasar al templo si de verdad deseaban rezar, pero que allí dentro solo podrían acceder a la capilla habilitada para el culto. Vaya: que las bellezas de esta joya del gótico estaban reservadas para quienes pasaran por taquilla, mientras los que solamente pretendieran la salvación de su alma bien podían buscarla en un pequeño rincón del mismo.

Por descontado, la de Barcelona no es la única catedral de España que ha implantado esta práctica. En los últimos meses quien suscribe ha tenido que pasar por taquilla cuando menos en las de Córdoba, Sevilla, Málaga y Granada -en este caso incluso por partida doble, ya que la Capilla Real se paga aparte. Y por supuesto en la de Valencia, que además reserva para los turistas su más preciado tesoro: el Santo Cáliz.

Por descontado, soy perfectamente consciente de que la Iglesia precisa de importantes cantidades de dinero para mantenerse en marcha, y que no pocos de sus ingresos van destinados a preservar y recuperar ese valioso patrimonio artístico del que los templos son parte principalísima, y la Iglesia la sola custodia. Pero me resisto a creer que no hayan otras maneras mejores de hacerlo. Maneras que no pasen por tratar a los templos -que por encima de cualquier otra consideración, son lugares de oración- como simples museos, a los que se accede con un folleto entre las manos y una audioguía en las orejas. Maneras que no pasen por convertir a los fieles en visitantes de segunda categoría, a los que se impide la entrada en su propia casa, o se les recluye en minúsculos rincones, o se les franquea el acceso solo en los horarios más intempestivos. Maneras que tampoco alejen de las iglesias a quienes dejaron de creer o dejaron de practicar su fe, y que al fin y al cabo serán los que más necesiten volver a ellas. Maneras, en fin, que no nos traigan a la memoria el célebre pasaje bíblico de Jesús y los mercaderes del templo.