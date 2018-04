Menudo antiarrugas

Aunque haya alegado que tiene la personalidad trastornada, si hasta el pequeño Nicolás ha pedido perdón al CNI, ¿no hubiera cabido posibilidad de redención para la señora Cifuentes? Rajoy ha determinado que era hora de dimitir tras la publicación del video en el que dicen que la presidenta de la Comunidad de Madrid mangaba un par de cremas (no me negarán que hasta tiene un puntito choni el tema). Jamás una crema había dado tantos resultados siete años después de comprarla. Realmente no se la ha cargado Rajoy, lo ha hecho la clase política que utiliza el 'todo vale' para desacreditar por todos los medios a quien esté en el ejercicio de la política. Y por supuesto quien le tuviera ganas y haya filtrado el video. Se supone que la política fue noble profesión en otros tiempos ya que ahora, y visto cómo las gastan, la previsión de ver a personas con talento que se quieran dedicar a la gestión de lo público es bastante nula. Nunca se sabe quién puede tener en sus manos pruebas de la infancia robando unas gominolas, bañándose en top-less o tomándose una copita de más, porque bien guardadas y publicadas en el momento oportuno hacen saltar por los aires al presidente de Gobierno de turno. Lo que sucede alrededor de la política adquiere tintes grotescos con un espíritu de tomadura de pelo con el que los ciudadanos no acabamos de comulgar. Imagínese si los que pensamos así, que somos la inmensa mayoría ¿qué no pensará aquella persona realmente competente, a la hora de plantearse su dedicación al servicio público? Es impensable que entre sangre nueva y con talento, y quien lo lleva lo dedica a ganar dinero honradamente con la tranquilidad de dormir del tirón. A la política, salvo en contadas excepciones, se dedican los profesionales del pelotazo, trileros y/o amantes de «el fin justifica los medios».