Mentirosos i covarts

El Sr. Puigdemont i els quatre palmers que l'acompanyen per terres belgues han demostrat una insensatea sense precedents en un estat democràtic. El mai president d'una república grotesca i bananera que no ha existit, se'n va de la nació espanyola buscant l'acolliment en un país de la Comunitat Europea. Esta és la prova més evident d'una covardia que no té llímits. Mai podíem esperar que este personage actuara com el covart capità d'un barco que abandona a la seua tripulació quan veu que ha fracassat en la seua navegació.

Me resulta chocant que un expresident que du al poble català a una fantasmagòrica república busque ara el seu refugi en una monarquia. Açò se contradiu en qualsevol persona que tinga un mínim de responsabilitat política. Quan s'actua fòra de la llei, s'ha de ser responsable i assumir les conseqüències de lo que cada u fa.

Els que no l'han acompanyat en eixa fugida per lo menys han segut conseqüents en les seues formes d'actuar, ya que ells sabien que estaven en contra de l'estat de dret i de lo que tots els espanyols, inclós el poble de Catalunya, votaren en la Constitució de 1978.

Que no nos solten mentires tots estos fanàtics independentistes volent justificar lo injustificable quan els califiquen com a presos polítics. No són presos polítics, són polítics presos, per haver actuat fòra de la llegalitat, burlant-se de la nostra Constitució.

En esta tragicomèdia que estan representant els separatistes danyant l'image d'Espanya, desgraciadament perjudiquen al mateix poble català i a tots els espanyols de bona voluntat.

Esta nació espanyola, moderna i democràtica vol viure el present en plena convivència entre tots els pobles que la conformen.

Deixem que la justícia actue i que fique a cadascú en el seu lloc.