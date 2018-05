Mentires, poques

El 23 de maig s'aprovaren en les Corts Espanyoles els PGE, a pesar de les pressions del PNV que havia dit que si no s'anulava el 155 per a Catalunya no els aprovarien. «Poderoso caballero es don dinero», perque s'han aprovat sense l'anulació del 155. Al mateix temps, el llunàtic president de la Generalitat catalana suspenia el ple que devia ratificar a alguns consellers pròfucs, que devien formar el seu govern. Unes decisions que falta li fan a una societat espanyola que viu les tensions que produïxen els nacionalismes separatistes recolzats per una finançiació que pareix ser que no té llímits i per uns interessos estranys en trencar a Espanya, deguts en gran part a la falta de credibilitat del nostres polítics embarcats en les seues aventures personals.

Un problema vital de subsistència per als valencians ya que en la CV adquirix tints de paranoia quan contemplem que un dels partits que a nivell estatal defén l'unitat d'Espanya, el PSOE, ací convertit en el PSPV, és l'aliat del nacionalisme separatiste i pancatalaniste com és Compromís. Prova d'açò és la llabor que se fa des de la Conselleria d'Educació dirigida per un radical pancatalaniste que se dedica a catalanisar les conciències de tots els nostres escolars, amagant i falsejant la nostra història, cultura i llengua, treballant per un futur com el que hui viu Catalunya.

La batalla per la defensa de les futures generacions i de la nostra identitat, ha de ser sempre la nostra força i la nostra forma de ser. Aprofite per a dir-li a la Sra. Rahola que no s'excite defenent la mentira, hi han unes atres formes més agradables... Sra. Rahola, els valencians mai serem catalans i la nostra llengua, molt més documentada que la de vosté, és la llengua valenciana, avalada per filòlecs i historiadors com Menéndez Pidal, Tierno Galván o Luca de Tena.