La mentira de la Eutanasia y la verdad de los Paliativos

La reciente propuesta de Ley sobre eutanasia y suicidio asistido no responde a una demanda social porque la ciudadanía está desinformada y la información se ha obtenido incorrectamente. Los expertos en comunicación denominan a esta técnica "manipulación informativa", "publicidad engañosa". La estrategia publicitaria de esta ingeniería social y política es tan vieja como falsa: buscar casos lacrimógenos de enorme impacto emocional y a partir de ahí convertir una gran mentira en una gran verdad a base de repetirlo incansablemente. La gran mentira es que cientos de enfermos en fase terminales están hoy pidiendo a gritos huir del encarnizamiento terapéutico y de sufrimientos insoportables, pidiendo turno para inyecciones letales.

Por otra parte, legislar sobre casos extremos resulta un mal modo de legislar ya que al hacerlo sobre esa excepcional petición de la muerte acabaría convirtiéndose tal excepción en norma, extendiéndose la falsedad de que lo normal sería solicitar la eutanasia ante un diagnóstico de enfermedad terminal incurable. De hecho por el carácter pedagógico de las leyes, amplios sectores sociales y los propios facultativos acabarían pensando - como así ha sucedido en Holanda y Bélgica- que la eutanasia es la única alternativa ofertable a los enfermos llegados a esa fase irreversible.

Los artificies de la propuesta tienen tanta prisa que no han preguntado a los que manejan datos reales, es decir a la Sociedad Española de Cuidados Paliativos que alberga a más de 2000 médicos. Estos profesionales junto al resto que trabajan a pie de cama de enfermos aseguran que una gran mayoría de estos nunca les piden explícitamente la muerte, sino que les piden paliar el sufrimiento. Además los que proponen la ley diseñan encuestas no representativas. Han cometido un "sesgo muestral" al preguntar a sectores de la sociedad con escasa presencia de pacientes ancianos con enfermedades incurables. Está comprobado que el porcentaje a favor de la eutanasia va disminuyendo drásticamente conforme aumenta la edad del encuestado y el lugar donde se encuesta. No es lo mismo encuestar a un torbellino de gente entre 15 y 50 años a la salida de un centro comercial un sábado por la tarde - como así ha hecho el CIS en ocasiones - que preguntar a personas de la tercera edad y enfermas en geriátricos y ambulatorios. Las personas al final de su vida cambian de enfoque vital y la proximidad de la muerte les lleva a elaborar las ideas de un modo distinto que los que se encuentran en centros comerciales un sábado tarde. Y aunque en ocasiones sea normal un cierto miedo a sufrir, y algunos tengan un deseo anticipado de morir, cada una de estas manifestaciones se puede tratar maravillosamente por la medicina paliativa. Cuando se está muriendo lo que uno no quiere es morirse sino vivir, y precisamente la administración indicada de cuidados paliativos recupera la ilusión y las ganas de vivir de muchos pacientes convencidos de que al dárselos no van a morir ahogados, con dolores insoportables y ataques de pánico. La gente pide morir cuando el sufrimiento es elevado y no está siendo bien controlado. Pero si en un paciente no están siendo bien paliadas las manifestaciones del dolor, lo que debería hacer - y tiene derecho a ello- no es pedir una inyección letal sino cambiar de médico, pedir el alta y el traslado a otro hospital donde puedan atenderle bien. Hoy día en la sanidad española si un paciente manifiesta un dolor de 15 hay medicina para 15, y si tiene dolor de 100 hay también medicina de 100 para paliarlo. Es un dato basado en evidencias científicas que los sufrimientos de la mayoría de pacientes son evitables con cuidados paliativos. Lo que debería lograrse políticamente es el el acceso de estos cuidados a todos los enfermos que los necesiten. Resulta contradictorio que todo el mundo - incluso los enfermos- tengan acceso a internet y disponga de Smartphone y en cambio no todos puedan disfrutar de unos cuidados paliativos eficaces por falta de un mayor compromiso político.

En cuanto el proyecto eutanásico, este carece de todo valor creativo respecto a los enfermos que sufren porque no hace nada por ellos. No aporta nada a cómo cuidar a un enfermo incurable, no le interesa. De hecho los que se dedican a practicarla y promoverla no invierten en investigación. Para ellos es más práctica, rápida y cómoda la inyección letal, procedimiento sencillo cuyo manejo no exige estudiar seis años de medicina. Al eliminar el sufrimiento eliminando al que sufre se va en contra del modo de avanzar en la ciencia biomédica moderna ya que, una y otra vez, se comprueba que las enfermedades nunca se curan o se palian eliminando al enfermo sino investigando y buscando nuevas terapias y tratamientos antidolor. En el siglo XIX a los afectados por la rabia los ahogaban, pero no fue así como Pasteur descubrió la vacuna. La eutanasia supone una derrota social y médica, un freno al progreso de las ciencias de la salud en un campo tan importante como es el de las enfermedades terminales que dejarían de ser investigadas tanto en su cura como en su paliación ante el asombro de miles de enfermos y sus familias.

Por todos estos motivos invito a levantarse corporativamente al mundo médico y a oponerse a que unos legisladores les quieran otorgar el poder todopoderoso de administrar la muerte a sus pacientes reventando los pilares de la medicina milenaria. Porque además, ese permiso, constituiría lo más seguro para acabar destrozando no solo la misma deontología médica sino el cimiento en el que se sostiene toda relación médico/paciente: la confianza. ¿Con que confianza acudiré al médico si sé que este podría preguntarme si quiero que me acelere la muerte, cediendo ante mí extrema condición de vulnerabilidad bajo la cual nunca podré tomar una decisión verdaderamente autónoma? ¿Con que confianza atenderé a mi paciente si sé que este me puede obligar a que acabe con su vida? ¿Cómo se explica el tráfico actual de enfermos holandeses que huyen a hospitales de la frontera alemana escapando de la eutanasia que les ofrecen sus médicos en cuanto les diagnostican un cáncer terminal?

Prefiero soñar con profesionales sanitarios a los que buscaré denodadamente para que sigan diciéndome al oído que mi vida aun estando gravemente enferma sigue siendo valiosa y digna. Y que precisamente por esa inestimable razón pondrán todos los medios para estar junto a mí en el final de mi vida cuidándome y aliviándome, muriendo en paz y sin dolor.