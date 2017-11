No nos pueden extrañar las repugnantes declaraciones de Marta Rovira acusando al Estado de amenazar con muertos en la calle si se declaraba la independencia. El victimismo de los separatistas se fundamenta en denunciar la teórica represión estatal para no tener que reconocer los engaños que han fabricado contra sus propios ciudadanos.

Como no quieren asumir que han fracasado, que no estaban preparados y que han dejado en la estacada a miles de seguidores, hay que desviar la atención con una presunta violencia estatal, con una inexistente responsabilidad del Gobierno en la eliminación de Barcelona para conseguir la Agencia Europea del Medicamento y con la conspiración de los servicios secretos en el atentado de las Ramblas. Todo menos aceptar que han destrozado la imagen de Cataluña, que por su despropósito la economía está en continuo declive y que han aniquilado el autogobierno y el Estatuto.

Lo que conocemos son las conversaciones telefónicas de los responsables de la Consellería de Hacienda catalana para hacer desaparecer pruebas, las imágenes de algunos Mossos d´Esquadra intentando destruir documentos o las declaraciones falsas de políticos separatistas en las que se acusa al artículo 155 de suponer un golpe de Estado cuando el único golpe fue el perpetrado por los independentistas.

Para los secesionistas, España no es una democracia, la separación de poderes no existe, la Policía y la Guardia Civil son fuerzas de ocupación españolas y el Estado no ha querido dialogar nunca. No es la posverdad, es el encumbramiento de la mentira y la demagogia al servicio del objetivo final de la ruptura. Igual que ha hecho Marta Rovira, la nueva líder de ERC, poniendo la sangre y los muertos sobre la mesa.