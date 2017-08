MENTIR POR NECESIDAD

El fútbol nunca me ha gustado. A los siete u ocho años, mi buen padre me llevó a Mestalla y decidió enseguida gastar su dinero en cosas de mayor provecho. Durante años recordó, con cierta reticencia burlona, que me quedé dormido en su regazo mientras Puchades y Seguí hacían sus mejores goles. Recuerdo, sí, la foto de un chicarrón, Quique, subido al larguero de la portería porque se había ganada una Copa; pero ni siquiera las colecciones de cromos me motivaron cuando la moda imponía caras de futbolistas.

Sin embargo, años después, llevado por la necesidad y el pluriempleo, me vi metido en la aventura de ser cronista de un partido internacional del Valencia CF. Yo era corresponsal a precario de la agencia Europa Press y desde Madrid me pidieron que hiciera una crónica de nuestro querido equipo, que andaba por aquellas fechas logrando trofeos muy brillantes. Pretexté incapacidad. Incluso objeción de conciencia. Pero no hubo modo: lo había dicho el jefe, un desconocido jefe de Madrid, y me tocaba dar ese servicio. De modo que llevado por la obediencia debida y el señuelo de las 500 pesetas, terminé por decir que bueno.

Pero llegó el día y me vi metido de hoz y coz en el estadio donde años atrás me había dormido. Inconsciente y frívolo, sin el más mínimo conocimiento de las reglas del fuera de juego y la ley de la ventaja, estaba rodeado de colegas que me explicaron quién era quién, por qué un señor de negro era el árbitro y otras cosas de sustancia. El Valencia ganó, el Valencia parece que estuvo bien; y yo me fui a preparar la crónica la mar de ufano, convencido de que si me quedaba alguna duda, si cometía por desdicha un error, siempre habría un coleguita, en Madrid, que arreglaría el texto final.

Pero el destino guarda sorpresas terribles y yo me la llevé cuando marqué al número que me habían dado y me salió del toril algo que un necio jamás podía esperar.

-Aquí la Agencia Reuters, dígame...

Me emocioné muchísimo. Yo creía que mi endeble trabajo iba a ser para consumo nacional, pero al otro lado del hilo telefónico estaba esperando mi información la agencia de noticas más antigua y prestigiosa de Europa, la agencia fundada en el siglo XIX por el eminente Paul Julius Reuter. !La que dio la primicia mundial del asesinato de Abraham Lincoln! Menudo honor...

Hechas las presentaciones, se puso al teléfono un caballero que hablaba español con acento de Cambridge y yo empecé, la mar de ufano, a recitar que el Valencia había vencido en un partido brillante en el que...

Me cortó como si fuera un agente de Scotland Yard:

-Uno momento, please... Temperatura en campo y espectadores, primero...

No daba crédito. Me lo tuvo que repetir. El tipo quería saber la temperatura ambiente en el campo y el número de espectadores. Reuters quería saber cosas que en España nadie manejaba por entonces. Así es que tuve que hacer lo que ahora expongo con público arrepentimiento: con un par, vencí cualquier reparo deontológico y le dije al inglés lo primero que se me ocurrió:

-Apunta, apunta. Veinticinco grados... Twenty five, sí. Y diecisiete mil quinientos setenta y dos espectadores.

Las exigencias de Reuters se han forjado sobre más de un siglo de transmisión telegráfica de las cotizaciones bursátiles del mundo. Un error traía de la mano un desastre financiero, de modo que la minuciosidad era -y es- la regla de oro de la casa. Por eso mismo, mi interlocutor siguió, sin piedad alguna.

-Sí, okey,delantero metió gol. Pero tu dame distancia de disparo a portería...

Opté por mentir sin miramientos, opté por inventármelo todo con la mayor osadía...

-¿La distancia la quieres en metros o en yardas, Michael?

Todavía me pesa en la conciencia. Pero debo decir, en mi descargo, que en casa pasábamos apuros a fin de mes...