EL MENSAJE DE MARCELINO

Un milagro y una lotería. Entre esos dos puntos de divinidad y suerte ha definido Marcelino la temporada del Valencia. Es cierto que el pasado verano la Champions League se acercaba más a la utopía que a la realidad de un club descosido por todas sus costuras. Marcelino es un tipo que me parece que no da puntada sin hilo. Cada una de sus palabras guardan un mensaje y todas en la misma dirección, hacia el dueño de la entidad. Los milagros no abundan y la lotería toca una vez o ninguna. Para crecer, el Valencia necesita estar todas las temporadas en la Liga de Campeones. Al menos en las próximas que están por venir para ganar músculo económico y soltar el lastre de la deuda. Estar fuera de la máxima competición será pura miseria. Así lo refleja el plan de negocio de Peter Lim y así lo expresó el entrenador asturiano, que algo debe barruntarse para apuntar que su estancia en Mestalla no será larga. La plantilla de esta campaña se confeccionó bajo la máxima del 'low cost'. Aquello no fue una invención de la prensa desplazada a Evian sino el argumento principal de una charla con el presidente del club, Anil Murthy, que resumió en un titular a una línea: «No hay dinero». Marcelino multiplicó las prestaciones de sus jugadores, como los panes y los peces, para obrar el milagro de la Champions, que llenará de millones las maltrechas arcas del Valencia de Peter Lim. De jugadores defenestrados como Vezo hizo un lateral derecho y de Santi Mina un goleador. Logró que Parejo llegara a la selección, rehabilitó a tipos como Zaza, Kondogbia y Rodrigo, y exprimió el talento de Soler y Guedes.

Ni siquiera Marcelino creía en aquellos días en Evian que el Valencia jugaría la Champions cuando su meta, como zorro viejo que es, era la de mejorar el puesto 12 de la campaña anterior. El otro gran argumento de su rueda de prensa esconde un mensaje mucho más profundo, el del futuro. Aseguró que el único camino para el Valencia es el de la construcción, el de armar un proyecto en el que la opinión de los responsables deportivos pese más que la cuenta de resultados del dueño. Lim ya fue el encargado de destrozar con sus decisiones un equipo que aterrizó en la Liga de Campeones como punto de partida para el desastre.

Y ahí está el aviso. Marcelino no será cómplice de la repetición de errores del pasado, de la destrucción de un equipo. Lo ha dejado claro y es un aviso a navegantes. En Villarreal salió por mil y un motivos, entre ellos los gramos que tenían el peso de sus decisiones. La clave está en la temporada que viene, donde las tres competiciones exigen una plantilla de garantías para poder cumplir los objetivos. El más importante, seguir en la Champions League.